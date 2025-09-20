قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل
البرتغال تعلن عزمها الإعتراف بالدولة الفلسطينية
هل غابت الفنانة جنات عن بناتها؟.. ردّ حاسم
سياسي أمريكي لـ "صدى البلد" : خطة بلير وكوشنر لمستقبل غزة قد تواجه رفض عربي
سعر الذهب اليوم السبت 20-9-2025 في مصر
الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
البرتغال تعلن عزمها الإعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطين الأحد المقبل.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة ؛ أعلن  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،  أنه سيعترف بدولة فلسطين، خلال المؤتمر الذي سيرأسه بالاشتراك مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة  في نيويورك الاثنين المقبل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس  إيمانويل ماكرون القول : سأعترف بدولة فلسطين الاثنين المقبل في نيويورك"، مبيناً أن "الاعتراف بدولة فلسطين جزء من خطة سلام شاملة تضمن الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين".

ومن المقرر أن يلقي إيمانويل ماكرون خطاباً لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الاعتراف، يوم الاثنين في حدود الساعة الثالثة عصراً في نيويورك، خلال المؤتمر الذي سيرأسه بالاشتراك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

من جهته قال قصر الإليزيه: "وفقاً لآخر الأخبار الواردة، سيتحدث محمد بن سلمان عبر الفيديو".

وأضاف الإليزيه أن عشر دول، من بينها فرنسا، ستعترف بدولة فلسطين خلال مؤتمر سيعقد في نيويورك يوم الاثنين المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو، بحسب مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

