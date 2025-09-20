أخبار الوادي الجديد| 507 مدارس جاهزة لانطلاق الدراسة.. بدء تشغيل محطة تحلية المياه بدرب الأربعين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

507 مدارس بالوادي الجديد جاهزة لانطلاق العام الدراسي



أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تجهيز 507 مدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 /2026 في مختلف المراحل، مؤكدة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب عقب استكمال التجهيزات الأساسية ورفع معايير السلامة داخل المنشآت التعليمية.



وجاء الإعلان عبر بيانٍ لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أوضحت فيه الانتهاء من الصيانة البسيطة والشاملة، والتأكد من جاهزية المباني والفصول قبل انطلاق الدراسة.

تفاصيل الاستعدادات الميدانية

أوضح الدكتور سامي فضل، وكيل تعليم الوادي الجديد، أنّ فرق المتابعة التعليمية جالت على المدارس للوقوف على آخر التجهيزات، وشملت المراجعات سلامة النوافذ، صلاحية الأبواب والأفنية، وتوافر مصادر مياه آمنة داخل المدارس، كما جرى الانتهاء من مراجعة قوائم التوزيع المقترحة داخل المدارس لضمان انسيابية الحركة ومنع التكدس عند الطابور والدخول والخروج، بما يخدم الطلاب منذ اليوم الأول من العام الدراسي.



صيانة شاملة ومعايير سلامة

أكد وكيل تعليم المحافظة، أنّ أعمال النظافة والتعقيم رافقت الصيانة، وشملت غسل خزانات المياه وتطهيرها، وفحص الشبكات والوصلات الكهربائية، والتأكد من جاهزية طفايات الحريق، وتحديث الأعلام، وتطبيق اشتراطات السلامة المهنية والإخلاء الآمن داخل المدارس والمنشآت التعليمية.

ولفت إلى أنه، تلتزم الإدارات التعليمية بإجراء اختبارات دورية على معدات الإطفاء والتأكد من أماكن تمركزها وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى توعية الطلاب والعاملين بخطط الإخلاء، بما يعزّز السلامة في الحرم المدرسي طوال العام الدراسي.

بدء تشغيل محطة تحلية المياه بدرب الأربعين في باريس الوادي الجديد



أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء تشغيل محطة تحلية المياه الجديدة بقرى درب الأربعين المرحلة الثانية " قرى الـ80"

قال المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه تفقد المحطة لمتابعة آليات التشغيل لها بعد توجيهات اللواء د. محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة المحطة الخاصة بـتحلية المياه في قرى درب الأربعين للوقوف على آخر المستجدات، بما يضمن التشغيل المنتظم وتقديم خدمة مستقرة للمواطنين.

تفقد ميداني وتنسيق جهات

وتفقد محاسب عبدالناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس، محطة تحلية المياه بقرى درب الأربعين المرحلة الثانية "80" رفقة محمد حامد حفيظ مساعد رئيس المركز، وحياة حامد رئيس قرى درب الأربعين، والمهندسة هند جداوي من قطاع الري بباريس، ووليد عبدالمنعم من العلاقات العامة.

وشملت الجولة مراجعة منظومة التحلية وخطوط الربط وأعمال الرفع والتغذية، والتأكد من جاهزية غرف التشغيل، بما يسمح بانتقال سلس إلى التشغيل الكامل ويحقق الاستفادة القصوى للمواطنين.



تشغيل تجريبي وتدريب كوادر

أوضح رئيس المركز أنّ المحطة دخلت حاليًا مرحلة التجارب الأولية، وجرى تدريب عدد من الكوادر المحلية على التشغيل والمتابعة الدورية.

ووجّه الجهة المنفذة، عبر الجمعية الشرعية بالمركز، التي مولت مشروع إقامة المحطة إلى تلافي الملاحظات التي رُصدت قبل الاستلام، مع إعداد تقارير فنية تفصيلية حول أداء وحدات التحلية ومعدلات الإنتاج وضبط الاستهلاك. ويأتي ذلك لتأمين التشغيل المستقر وضمان وصول المياه بجودة مناسبة للمواطنين.

ضمان سلامة المياه وإعادة الاستخدام

أكد رئيس مركز باريس، إخطار الجهات الصحية لسحب عينات من المياه وإحالتها إلى التحاليل المعتمدة للاطمئنان إلى المطابقة، على أن يُستكمل التشغيل بعد ظهور النتائج.

كما وجّه رئيس المركز باستغلال المياه الناتجة عن غسيل الفلاتر في الريّ، وإنشاء حديقة عامة تُخصَّص عوائدها الخدمية للحالات المستحقة وأصحاب الهمم، بما يحقق قيمة مضافة ويُحسّن البيئة المحيطة بـالمحطة ويخدم المواطنين.

ضبط سلع فاسدة ومخالفات في حملة مكبرة بأسواق الوادي الجديد



شنت محافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة مشتركة على أسواق مركز الخارجة بالتعاون بين رئاسة مركز الخارجة ومديريات التموين والطب البيطري .



أكد المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان له، اليوم الجمعة، أن الحملة كانت مكبرة على أسواق المدينة لضمان جودة السلع ومنع الاحتكار والتلاعب بالدعم المخصص للمواطنين.

وقال جهاد، إنه قد شارك في الحملة أقسام الرقابة والمتابعة والإشغالات، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري، واستهدفت الحملة المخابز البلدية، والأسواق، ومحال البقالة، والعطارة.



أوضح رئيس مركز الخارجة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 14 مخالفة تموينية، تضمنت 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، كما جرى تحريز والتحفظ على بعض السلع التموينية منتهية الصلاحية لعرضها على الجهات المختصة، وتحرير إنذارات لبعض المحلات المنتهية التراخيص.



لفت جهاد، إلى أن هذه الحملات إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المحاضر على النيابة العامة.

طفلان يتعرضان للدغ العقارب في الوادي الجديد

أُصيب طفلان بلدغ العقارب السامة، اليوم الجمعة، في قريتين تابعتين لمركزي الخارجة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الفرافرة المركزي، وحقنهما بـمصل مضاد لسم العقارب، مع وضعهما تحت الملاحظة الطبية وفق الإجراءات المتبعة.

تبين إصابة الطفل إسلام سمير عبدالبصير (3 أعوام) من قرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة، بواقعة لدغ عقرب سام. كما أُصيب الطفل محمد السيد محمد (13 عامًا) من قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، بواقعة لدغ مماثلة.



وجرى التعامل الفوري مع الحالتين ونقلهما إلى مستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الفرافرة المركزي تباعًا، حيث جرى حقنهما بـمصل مضاد موضوعيًا وفق تقييم الأطباء للحالة السُمّية.