فن وثقافة

هيبتا 2 يتصدر الترند تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض

ميرنا محمود

تصدر فيلم هيبتا 2 المناظرة الأخيرة محركات بحث جوجل وذلك عقب إعلان صناع العمل الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم بالكامل، تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض، وذلك بعد النجاح الكبير للجزء الأول.

وتم إطلاق الإعلان الرسمي للدراما الرومانسية المرتقبة «هيبتا: المناظرة الأخيرة»، التي تقدّم فصلًا مستقلًا في عالم «هيبتا» وتسلّط الضوء على أبعاد جديدة للعلاقات العاطفية، مع قصص وشخصيات مختلفة تحمل تحديات جديدة، لكنها تحافظ على النبض الإنساني ذاته. ومن المقرر طرح الفيلم في جميع دور السينما في مصر ابتداءً من 8 أكتوبر، وفي سائر الدول العربية ابتداءً من 9 أكتوبر.

ويكشف الإعلان الرسمي عن قصة إنسانية معاصرة تلتقي فيها التكنولوجيا مع اختياراتنا ومشاعرنا، لتلعب دورًا محوريًا في تشكيل العلاقات العاطفية في عصرنا الحالي، داعيًا الجمهور إلى التساؤل حول معنى الحب والمشاعر كما نعيشها اليوم، مسلطًا الضوء على كونهم القاسم المشترك مهما اختلفت الأزمنة والوسائل.

ومن هنا، تبدأ مناظرة عامة محتدمة تُقدّم فيها سارة، التي تؤدي دورها منة شلبي، مقاربة جديدة تُبسّط ما يبدو معقّدًا في الحب، عبر استعراض أربع حكايات يضعها الفيلم أمام الجمهور، فيطرح السؤال: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟

يشارك في البطولة كلّ من منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك. كما يشهد الإعلان ظهور خاص للنجم هشام ماجد، في لقطة تزيد من عنصر المفاجأة وتوحي بتحولات غير متوقعة في الأحداث.

هيبتا: المناظرة الأخيرة، قصة من تأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر. الفيلم من إخراج هادي الباجوري وإنتاج شركة "ذا بروديوسرز"، ”ڨوكس ستوديوز”، “فيلم سكوير”، و”ايميرسيف”، ومن المقرر عرضه في جميع دور السينما في مصر ابتداءً من 8 أكتوبر، وفي جميع الدول العربية ابتداءً من 9 أكتوبر

