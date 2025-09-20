قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير تعليم مطروح: التحلي بالجدية وتقدير المسئولية يضمن انطلاقة مميزة للعام الدراسي

مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع
مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

أكدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن نجاح العملية التعليمية يتطلب تكاتف الجميع من قيادات ومعلمين وأولياء أمور، ووضع مصلحة الطالب نصب أعيننا وفوق أي اعتبار لتحقيق أفضل خدمة تعليمية ومنتج تربوي لأبناء مطروح.

وشددت فتحي، خلال اجتماع وكيل الوزارة، مع معلمى المدارس الثانوية بإدارة مطروح التعليمية، على ضرورة العمل المؤسسي وفق  منظومة متكاملة يشارك فيها كافة العاملين بالمدرسة وفق الأدوار المهنية المنوطة بهم، في ضوء سياسة تعليم مطروح بتعزيز العمل الجماعى.

 وأوضحت مدير تعليم مطروح، أنه فيما يتعلق بنظام البكالوريا يتوجب علي مديري المدارس الثانوية فوراً فتح المجال أمام الطلاب وأولياء الأمور للاختيار بين نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة، مع منح الحرية الكاملة في تحديد المسار المناسب لكل طالب موجهة بتنفيذ توجيهات  الاستاذ محمد عبداللطيف وزير التربيةوالتعليم بضرورة توعية الطلاب خلال الاسبوع الأول للدراسة والمقرر انطلاقها غدا الأحد  بالفروق بين النظامين ومميزات كل منهما مستطردة أنه باعتماد نظام البكالوريا المصرية أصبح هذا النظام معترفاً به أسوة بنظام الثانوية العامة، حيث يتيح لخريجيه استكمال تعليمهم الجامعي سواء داخل مصر أو خارجها. 

 من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابعت  نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  فعاليات البرنامج التدريبي ( صقل مهارات الذكاء الاصطناعي والتوعية بالأمن السيبراني) لمعلمي الحاسب الآلي والتي تأتي ضمن الحزم التدريبية التي يتم تنظيمها تحت اشراف ادارة التدريب وبالتنسيق والتعاون مع توجيه عام الحاسب الآلي 

جاء ذلك  بقاعة التدريب بمدرسة المعناوي الاعدادية بنين بحضور  لمياء سعيد مدير ادارة التدريب والأستاذ عبدالشافي موجه عام الحاسب

وهنأت وكيل الوزارة المتدربين بقرب انطلاق العام الدراسي الجديد ثم اكدت لهم ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من المحتوي التدريبي بورشة العمل لصقل مهارات الطلاب في الذكاء الاصطناعي وتوعية الطلاب بالامن السيبراني وتبصيرهم بالتحديات التي تواجه الوطن في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي تسود العالم في الوقت الحالي .

وأكدت  أن تلك الحزم التدريبية تأتي حرصًا من تعليم مطروح علي تنفيذ توجيهات   محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي مشيدة بالمجهودات المثمرة والعطاءات المتميزة  لادارة التدريب طوال المرحلةالماضية بقيادة  لمياء سعيد حفني وفريق العمل المعاون مثمنة التنظيم الجيد لمجموعة من البرامج التدريبية الإيجابية خلال الاجازة الصيفية .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

