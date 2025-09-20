قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
إصابة 19 شخصا في انقلاب اتوبيس بمصر الإسماعيلية
وزير خارجية سوريا يرفع العلم فوق السفارة في واشنطن.. ماذا يعني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز تنظيم سوق الغاز يناقش موضوعات إستراتيجية لدعم التنافسية والصناع

وزير البترول
وزير البترول
ولاء عبد الكريم

عقد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز اجتماعا لمجلس إدارته برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تعكس دوره المتنامي في تطوير السوق وضمان استدامة إمدادات الطاقة.

وحضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة الجهاز، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة.

وأوضح المهندس محمد عبد العزيز الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم سوق الغاز، أن الاجتماع ناقش سبل تشجيع الاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف،، وكذلك بحث التعديلات على ضوابط التحول إلى المستهلك المؤهل للغاز الطبيعي، بما يمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في التعاقد المباشر مع الموردين.

كما أكد الوزير أن هذه الموضوعات تمثل محاور رئيسية في خطط تطوير سوق الغاز، منوها بأن الجهاز يقوم بدور محوري لترسيخ الحوكمة والشفافية ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

جهاز تنظيم سوق الغاز الغاز سوق الغاز وزير البترول البترول الصناعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

ترشيحاتنا

أرشيفية

المغرب والصين يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء حوار استراتيجي بين البلدين

حرب مستمرة في أوكرانيا

زيلينسكي: روسيا تشن واحدة من أكبر هجماتها على أوكرانيا

رئيس سوريا أحمد الشرع

أحمد الشرع: سوريا قد توقع قريبا اتفاقا مع إسرائيل بوساطة أمريكية

بالصور

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025

شباب الشرقية تنظم معرضا لتسويق وبيع منتجات أندية الفتاة والمرأة

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد