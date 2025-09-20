جهاز تنظيم سوق الغاز يناقش موضوعات إستراتيجية لدعم التنافسية والصناع

عقد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز اجتماعا لمجلس إدارته برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تعكس دوره المتنامي في تطوير السوق وضمان استدامة إمدادات الطاقة.

وحضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة الجهاز، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة.

وأوضح المهندس محمد عبد العزيز الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم سوق الغاز، أن الاجتماع ناقش سبل تشجيع الاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف،، وكذلك بحث التعديلات على ضوابط التحول إلى المستهلك المؤهل للغاز الطبيعي، بما يمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في التعاقد المباشر مع الموردين.

كما أكد الوزير أن هذه الموضوعات تمثل محاور رئيسية في خطط تطوير سوق الغاز، منوها بأن الجهاز يقوم بدور محوري لترسيخ الحوكمة والشفافية ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.