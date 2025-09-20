أمير هشام: جول تريزيجيه حلو أوي.. واعتذاره لجمهور الأهلي أحلى

علق الإعلامي أمير هشام على هدف اللاعب محمود تريزيجيه نجم الأهلي بمباراة أمس أمام سيراميكا كيلوباترا.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك:"جول حلو اوي تريزيجيه واعتذاره لجمهور الاهلي احلى".

وكان قد علق محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق، على فوز المارد الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله تريزيجيه، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، دوري نايل 2025-2026.

وقال محمود أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «أون سبورت»: «فوز الأهلي على سيراميكا مهم جدًا للفريق، ومفروض إنه يفوق الفريق المرحلة الجاية بعد تذبذب الأداء في الفترة الماضية ما أدى لتراجع النتائج».

وأضاف: «بشوف إنه كان في أخطاء في التشكيل الفترة اللي فاتت، وكما دور المدير الفني اللي لازم يكون شخصية مهم جدًا في عناصر الفريق، وكنت بشوف إنه تريزيجيه الفترة اللي فاتت كان بيلعب بأنانية وفردية عكس مباراة سيراميكا بيلعب جماعي وبيجيب جول وبيكسب الفرقة».

وتابع: «حسين الشحات نزل ربع ساعة قلب الدنيا في المباراة وبيأدي بشكل مميز بعد ما كان بعيد وكلام إنه ماشي إعارة أو بيع بسبب زيزو اللي جاي بمبلغ كبير، ف الشحات بيرد في الملعب وبيقول أنا موجود».