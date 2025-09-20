وفاة والد الفنان الشاب السيد أسامة

أعلن الفنان الشاب السيد أسامة، وفاة والده، صباح اليوم السبت، ذلك عبر حسابه على فيسبوك.

ونشر السيد أسامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا الیه راجعون.. الله يرحمك يا بابا ويغفرلك ياحبيبي ويثبتك عند السؤال بِسْمِ اﷲِ الرَّحْمَنِ الرَحِیم قال الله تعالى: ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))”.

من جانب آخر ، كان قد كشف الفنان الشاب السيد أسامة عن حالته العاطفية قائلا: "بحب بنت من 7 سنين".

وأضاف السيد أسامة، خلال حواره مع برنامج “كلام الناس”المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” أن حبيبته لا تغير عليه من المعجبات خاصة بعد الشهرة التى بدأ تحقيقها معقبا:" هى عارفه نفسها عندى إىه".

الفنانين

وأوضح السيد أسامة ، أنه نال إشادة العديد من الفنانين أمثال صلاح عبدالله وعبد الرحمن توته وتامر حبيب عقب نجاح شخصية ميكا.

وتابع السيد أسامة قائلا: " تامر حبيب كتبلى بوست خلانى عيطت بجد من الفرحة".