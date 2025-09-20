قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة والد الفنان الشاب السيد أسامة

السيد أسامة
السيد أسامة
سارة عبد الله

أعلن الفنان الشاب السيد أسامة، وفاة والده، صباح اليوم السبت، ذلك عبر حسابه على فيسبوك.

ونشر السيد أسامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا الیه راجعون.. الله يرحمك يا بابا ويغفرلك ياحبيبي ويثبتك عند السؤال بِسْمِ اﷲِ الرَّحْمَنِ الرَحِیم قال الله تعالى: ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))”.

من جانب آخر ، كان قد كشف الفنان الشاب السيد أسامة عن حالته العاطفية قائلا: "بحب بنت من 7 سنين".

وأضاف السيد أسامة، خلال حواره مع برنامج “كلام الناس”المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” أن حبيبته لا تغير عليه من المعجبات خاصة بعد الشهرة التى بدأ تحقيقها معقبا:" هى عارفه نفسها عندى إىه".

الفنانين

وأوضح السيد أسامة ، أنه نال إشادة العديد من الفنانين أمثال صلاح عبدالله وعبد الرحمن توته وتامر حبيب عقب نجاح شخصية ميكا.

وتابع السيد أسامة قائلا: " تامر حبيب كتبلى بوست خلانى عيطت بجد من الفرحة".

الفنان الشاب السيد أسامة السيد أسامة وفاة والده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

ترشيحاتنا

أرشيفية

مدبولي: القنطرة غرب الصناعية وفرت 50 ألف فرصة عمل في الفترة الأولى

محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: الدولة تضع الصناعة في مقدمة الأولويات

جانب من اللقاء

كيف نجحت التسهيلات الضريبية في دعم الأنشطة التكنولوجية الجديدة؟

بالصور

أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد