أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

أقيم مساء أمس، الجمعة 19 سبتمبر، حفل توزيع جوائز دير جيست، بحضور عدد كبير من النجوم.

وشهد الحفل عدد من المواقف البارزة بين النجوم.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، في التقرير التالي، أبرز اللقطات في حفل جوائز دير جيست 2025.

أحمد سعد يرفع علم فلسطين

وخلال الحفل، حرص المطرب أحمد سعد على دعم القضية الفلسطينية، بعد تكريمه بجائزتي أفضل مطرب وأفضل ألبوم.

وقام أحمد سعد برفع علم فلسطين أمام الحضور في لقطة حظيت باهتمام الحضور وتفاعلهم.

أحمد سعد

موقف مؤثر لـ محمد سعد

وفي موقف مؤثر لـ الفنان محمد سعد، قام بإهداء تكريمه إلى المخرج الراحل سامح عبد العزيز.

وقال محمد سعد: «كان نفسي يكون معايا المخرج الراحل سامح عبد العزيز، وبهدي له الجايزة دي لأنه موجود معانا بـ روحه في كل كلمة ومشهد في فيلم الدشاش».

محمد سعد

كندة علوش تشكر مصر

وبعد تكريمها بحفل جوائز دير جيست، حرصت الفنانة السورية كندة علوش على توجيه الشكر إلى مصر.

وقالت كندة علوش: «لولا مصر مكنتش هكون هنا.. شكرا لاحتضانكم ليا 15 سنة.. مصر إدتني الزوج والأسرة والأولاد والحب والأمان.. كل الامتنان لمصر».

وحرصت الفنانة كندة علوش على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست ٢٠٢٥ ، وظهرت وهي ترتدي حقيبة مُدمج معها الشال الفلسطيني.

أحمد السقا يشكر أولاده

ووجه الفنان أحمد السقا الشكر لأولاده، بعد تكريمه في حفل جوائز دير جيست، مساء أمس، الجمعة 19 سبتمبر.

وأعرب أحمد السقا عن سعادته بهذا التكريم قائلاً: "أنا سعيد جداً إنى وسط زملائي واساتذنى وناس كتير هنا وقفت جنبي، وبشكر دير جيست والجايزة دى رقم 5 عندى فى المكتب، وأنا عاوز أقول شكر وإهداء".

وتابع أحمد السقا: "الشكر هو إني في عز ما فقدت كل شيء واديت الدنيا ضهري لقيت فى ضهرى 3 أشخاص هما ياسين وحمزة ونادية السقا فكان لازم أكمل المشوار عشانهم، أما الإهداء فأنا كان بيني وبين شخص امبارح مكالمة مطول فأنا بهدي الجايزة دى لأخويا وصاحب عمرى هاني سلامة وبقوله اصحى يا هاني".

أحمد السقا

حفل توزيع جوائز دير جيست ٢٠٢٥

تشهد فعاليات حفل توزيع الجوائز، تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم الفنية، كما تشهد توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في السينما والدراما والغناء، كما يتم توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز دير جيست للعام 2025، أبرزهم ريهام عبد الغفور، وهنا الزاهد، وصابرين، وخالد زكي، وكريم فهمي، وغيرهم من النجوم.