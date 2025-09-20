قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية بالقنطرة غرب
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
فن وثقافة

نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

سارة عبد الله

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة لها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت نسرين طافش بإطلالة كاجوال، وخطفت الأنظار بجمالها وأناقتها.

نسرين طافش: زوجي لا يحب الشهرة

وكانت قد كشفت الفنانة السورية نسرين طافش بعض التفاصيل عن حياتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، مؤكدة أنه يفضل الابتعاد عن الأضواء، ولا يميل إلى الشهرة.

وخلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، على هامش حضورها حفل إطلاق ألبوم الفنانة جنات؛ أوضحت نسرين: "أحمد مش من النوع اللي بيتأثر بكلام الناس أو يِغِير بدون سبب، عنده ثبات انفعالي غير عادي".

وأضافت أن زوجها حريص على خصوصيته بدرجة كبيرة، قائلة: "ما بيحبش يطلع في الإعلام، وحساباته على السوشيال ميديا خاصة؛ لأنه بطبعه إنسان بيميل للعزلة والهدوء".

نسرين طافش انستجرام السورية نسرين طافش

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

بروتوكول لإنشاء أول مركز متكامل لانتاج الحرير الطبيعي بمدينة الخارجة

الري: تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة لزيادة مشاركتها فى تنفيذ المشروعات

بمساحة 250 فدانا في الخارجة.. بروتوكول لإنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

