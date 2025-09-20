قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يفتتح عددا من المشروعات في القنطرة غرب
دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. ردده الآن للتوفيق والنجاح
الشتاء يدق الأبواب ..الأرصاد الجوية : أمطار ورياح بهذه المناطق
ضربة جزاء واضحة .. عمرو أديب ينتقد حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
معلمو الحصة تحت مظلة نقابة المعلمين.. خطوة لدعم المنظومة التعليمية|فيديو
لتعزيز العلاقات..السيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس سنغافورة
استقالة مدعي عام أمريكي بعد ضغوط لتوجيه اتهامات لخصوم ترامب
صراع القمة.. من سيربح 7 ملايين دولار فى كأس أفريقيا 2025؟
تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب
10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تامر حسني يشعل حماس جمهور البحرين في حفل مسرح الدانة

تامر حسني
تامر حسني

أحيا الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا ساهرا مساء أمس الجمعة 19 سبتمبر، على مسرح الدانة بالبحرين. 

وقدم تامر حسني، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور. 

تامر حسني

وطرح تامر حسني، مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم لينا ميعاد، تزامنا مع الموسم الصيفي 2025. 

يضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

وأما عن قائمة أغاني الألبوم وهي الأنوثة الطاغية ، يا حب، حبك لو غلطة ،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان ، الذوق العالي (ديو مع محمد منير) ، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي،  ملكة جمال الكون.

أعمال تامر حسني

ويعرض للفنان تامر حسني في دور العرض السينمائي الآن فيلم “ريستارت”.

فيلم ريستارت

 "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

