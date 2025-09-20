وفاة والد الفنان سيد أسامة الشهير بـ «ميكا»

أعلن الفنان سيد أسامة «ميكا» عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، وفاة والده، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان.

ونشر سيد أسامة، صورته مع والده عبر انستجرام، وكتب: «انا لله وانا الیه راجعون .. الله يرحمك يابابا ويغفرلك ياحبيبي ويسبتك عند السوال .. بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَحِیم قال الله تعالى: (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).. قال الله تعالى: “ والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون ”».

وتابع سيد أسامة: «لله ما أعطى وللهِ ما أخذ، وكلُّ شيءٍ عندهُ .. بأجلٍ مُسمّى ولا نقولُ إلّا ما يُرضي ربّنا انا لله وانا اليه راجعون بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والاسى توفي الي رحمة "الله تعالي الحاج اسامه السيد عبد الرحمن اللهم إرحمه واغفر له واسكنه فسيح جناته اللهم أكرم نزله ووسع مدخله للهم نقه من خطياه كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم امين يارب العالمين».

أعمال سيد أسامة

وكان أحدث أعمال سيد أسامة، هو مشاركته في فيلم ريستارت، مع الفنان تامر حسني.

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، محمد أسامة ميكا ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق