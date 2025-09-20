تسبب السمنة وتضر الأسنان .. أطعمة يجب تجنبها فى "اللانش بوكس"

مرحلة الطفولة هي الوقت الحرج في حياة الانسان التي يتم من خلالها تنمية المهارات المعرفية والاجتماعية والبدنية و الحركية ولذا كان لابد من الاهتمام بهذه المرحلة الهامة و ذلك عن طريق التغذية السليمة للطفل التي تساعده على القيام بكل هذه الامور سواء في المنزل او في المدرسة.



وأكدت د.دعاء فتحي حسن – باحث بقسم الاغذية الخاصة و التغذية

معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية إن الفترة التي يقضيها الطفل في المدرسة يكتسب و يتعلم فيها الكثير من المهارات و العادات و السلوكيات لذلك يجب ان يتعلم ايضا بعض العادات الغذائية الجيدة التي تلعب الدور الكبير في تقویم السلوك الغذائي والصحي لدى الطفل والمراهق عن طریق تعليم الأسس التغذویة الصحيحة وتطبيقها في المجال العملي من خلال المقاصف والوجبات المدرسية .



وأضافت “حسن” أنه لابد من تقديم وجبة غذائية متوازنة تحتوي على كل العناصر الغذائية اللازمة للنمو بالشكل الصحيح مع القدرة على القيام بكل الانشطة البدنية و الحركية و الفكرية خلا فترة الدراسة .



وتابعت قائلة :"هنا ياتي دور الأم في ترتيب الحقيبة المدرسية وخاصة صندوق الطعام (لانش بوكس) بتحضيره يوميا عن طريق وضع الاغذية المناسبة و بصورة متناسبة من حيث الخضروات و الفاكهة و منتجات الالبان بالكميات المناسبة التي تكفي الطفل وذلك حسب العمر و الوزن" .



وفي حالة توفير وجبه غذائية متوازنة تمد الجسم بالاحتياجات اليومية اللازمة من الطاقة والبروتين والفيتامينات و المعادن فان ذلك يؤدي الى:

- تزويد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بكافة العمليات الحيوية والفسيولوجية

- تجنب الشعور بالإرهاق و التعب و الجوع اثناء اليوم الدراسي

- تزيد من كفاءة التعلم عن طريق زيادة قدرة الطفل على الاستيعاب وتحسين الاداء و التحصيل الدراسي.

وتنص الإرشادات الغذائية العالمية على أن كل (لانش بوكس) يجب أن يضم عدد من العناصر الغذائية الهامة، وهي: الكربوهيدرات، البروتين، الخضراوات والفواكه، والدهون الصحية، بجانب السوائل والماء

وتوزع حسب النسب الاتية: الكربوهيدرات (40٪)، البروتين (20٪)، الخضراوات والفواكه (25٪)، والدهون الصحية (15٪)

ويمكن الحصول على هذه المكونات من خلال عدة مصادر كما يلي:



• النشويات ويمكن الحصول عليها من الخبز كامل الحبوب، الأرز، أو البطاطس وغيرهم. وهي مصدر رئيسي للطاقة والألياف، كما تحتوي على عدة من العناصر الغذائية المفيدة.



• البروتيات: وتأتي من البيض ، بعض منتجات اللحوم ،الأجبان، الزبادي، الحليب وغيرهم، وهي ايضا مصدر لا غنى عنه للكالسيوم المفيد لعملية بناء العظام والأسنان، كما تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل ب12 وب 6 والعناصر المغذية مثل البروتين، اليود، والزنك.



• الفاكهة والخضراوات: التفاح، العنب، الجزر، الطماطم وغيرهم الكثير حيث ان الفواكه والخضراوات تحتوي على عناصر وفيتامينات أساسية للجسم تساهم في عملية النمو.



• المشروبات: الحليب، المياه، العصائر الطازجة غير المحلاة حيث تساهم العصائر والمشروبات في الحفاظ على ترطيب جسم الطفل وحمايته من التعرض للجفاف، كما تحتوي المشروبات مثل الحليب على قيمة غذائية مرتفعة.

الارشادات عند اختيار صندرق الطعام “اللانش بوكس”



ان تكون سهلة الفتح و الغلق – مقسمة من الداخل- سهله الحمل- خفيفة الوزن- لها شكل جذاب ومحبوب للطفل و يفضل اخذ رأي الطفل عند الشراء- لاتسمح بتسريب السوائل ولكن تسمح بخروج البخار- سهلة التنظيف و التخزين

لابد من تقطيع الفاكهه ليسهل اكلها -–التنويع بين الوجبات و المحافظة عل توافر كل العناصر الغذائية- الحرص عل شرب الطفل الكمية الكافية من الماء يوميا من 4-6 اكواب



ومن المأكولات التي ننصح بتجنب إدراجها باللانش بوكس:



رقائق البطاطس المقلية:إذ تحتوي على العديد من المواد الاصطناعية والحافظة مع كميات كبيرة من الملح ويُستخدم في تحضيرها أنواع من الزيوت منخفضة الجودة.

العصائر المُحلاة غير الطبيعية والمشروبات الغازية:تضم العديد من المواد الحافظة بالإضافة إلى كميات كبيرة من السكر ولا تقدم قيمة غذائية مفيدة للطفل بشكل عام.



الكيك والدونات: تحتوي على كميات مرتفعة من السكر بالإضافة إلى الألوان الاصطناعية



الشوكولاتة والحلوى: تضم نسب عالية من السكر الذي قد يضر صحة أسنانهم.



زبدة الفول السوداني: بالرغم من انها محبوبة من العديد من الأطفال لكنها تحتوي على الدهون و السكريات بكميات كبيره مما قد تسبب السمنه لدى الاطفال.



وأخيرا لتحسين التغذية المدرسية للطلاب يجب ان نتبع سياسة التنوع عن طريق توفير خيارات غذائية وصحية و توعية الطلاب و المدرسين عن طريق توفير المعلومات حول اهمية الاغذية الصحية



وكذلك توفير بيئة صحية للطلاب في المدرسة بعيدا عن مصادر التلوث المختلفة.