محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
محافظات

مصرع موظف أسفل عجلات قطار في البلينا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، صباح اليوم، بعدما لقي موظف في بداية العقد الخامس من عمره مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء مروره على شريط السكة الحديد بناحية قرية برديس.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بأحد المواطنين بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث المركز ترافقها سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الضحية يُدعى عمر ف ق ع، 41 عامًا، ويقيم بقرية منشأة برديس التابعة لدائرة المركز، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به جراء الحادث.

وأوضح شهود عيان أن المتوفي كان يعبر شريط السكة الحديد لحظة مرور القطار القادم من مدينة سوهاج باتجاه مركز البلينا، إلا أنه لم يتمكن من تفادي الاصطدام، ما أسفر عن مصرعه على الفور.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أهلية المتوفي، أكدوا أن الحادث وقع بشكل عرضي ولم يوجّهوا أي اتهامات لأحد بالتسبب في الوفاة، كما نفوا وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

فيما أكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة يرجع إلى إصابات متعددة بالجسم نتيجة حادث القطار، وهو ما أسفر عن توقف وظائف الجسم الحيوية بالكامل.

وقد حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قطار البلينا

