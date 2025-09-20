بعد أي خربشة أو عض من الحيوانات.. البيطريين تنصح المواطنين بالتطعيم الفوري

أكد الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن التطعيم ضد السعار يتم وفق جدول محدد بأربع جرعات، مشيرًا إلى أن غسل مكان الإصابة جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن عشر دقائق، والتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى، يعدان أول خطوة لإنقاذ الحياة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن وفاة الطفلة جوري ذات العشر سنوات بسبب إصابتها بالسعار بعد تعرضها لهجوم كلب، تمثل جرس إنذار قويًا لكل الأسر بضرورة التعامل الجاد مع أي عضة أو خربشة من الحيوانات.

وتابع :" مجرد خربشة بسيطة أو حتى ملامسة اللعاب لجرح مفتوح قد تنقل فيروس السعار، مشددًا على أن اللقاح متاح بالمجان في المستشفيات الحكومية ويجب الحصول عليه فورًا بعد أي تعرض للحيوانات المشكوك في إصابتها".

شدد على أن السعار لا تظهر أعراضه إلا في مراحله الأخيرة، وحينها يكون التدخل الطبي بلا جدوى، لافتًا إلى أن أعراضه تتضمن شراسة غير مبررة لدى الحيوان، وفوبيا من الماء والطعام، وسرعة تدهور حالته حتى الوفاة خلال أيام قليلة.

وأضاف أن الكلاب والقطط المنزلية قد تشكل خطرًا إذا لم تحصل على تطعيماتها بانتظام أو إذا اختلطت بالحيوانات الضالة، بينما الكلاب المرباة داخل البيوت وتحت متابعة بيطرية دقيقة تكون أكثر أمانًا.