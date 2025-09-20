حملات بيطرية شاملة في الوادي الجديد لفحص وتحصين الثروة الحيوانية

نظم قطاع الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري، سلسلة من الحملات المكثفة خلال الفترة الأخيرة شملت مختلف مراكز المحافظة.



وأكدت الدكتورة إيمان خضر، مدير الإرشاد البيطري بالوادي الجديد، اليوم، أنه جرى اختبار 170 رأس أغنام و13 رأس ماعز ضد مرض البروسيلا في إطار أعمال إدارة الأمراض المشتركة.



الكشف والعلاج الميداني

أوضحت إيمان، أن الحملات أسفرت عن معالجة 138 حيوانًا، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي الظاهري على 70 رأس أبقار و15 رأس غنم، إلى جانب 150 طائر دواجن، كما شملت الجهود التفتيش على 12 طنًا من اللحوم المجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.