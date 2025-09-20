قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فان دايك يتغزل في صلاح: أنت الأعظم في المنافسة علي الكرة الذهبية
الإسكان: مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة
تخفيف الحكم على فتاة في تهمة إزعاج أشرف زكي
وزير الخارجية يؤكد دعم الدولة لتمكين المرأة خلال لقائه برئيسة المجلس القومي للمرأة
مقاطع فيديو خادشة.. إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون
ابتسامة ملكية في مقبرة جحوتي.. مزحة ريس الحفائر تُضحك ملك إسبانيا
الأرز الأحمر أم البني أم الأسود.. أيهما يساعد أكثر في إنقاص الوزن؟
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
مرأة ومنوعات

الأرز الأحمر أم البني أم الأسود.. أيهما يساعد أكثر في إنقاص الوزن؟

الأرز
الأرز

لا يزال الكثير ممن يحاولون إنقاص وزنهم يرغبون في إضافة الأرز إلى وجباتهم، الأرز مُريح ومُشبِع ورخيص الثمن، لكن ليس كل أنواع الأرز سواسية، غالبًا ما يُقترح الأرز الأحمر والبني والأسود كخيارات صحية، لكل منها عناصر غذائية ومضادات أكسدة وألياف وتأثيرات مُختلفة على مستوى السكر في الدم. فأي منها يُساعد أكثر في إنقاص الوزن؟ .

كشفت أخصائية التغذية راكشيتا ميهرا: "الأمر لا يقتصر على التنوع، بل يتعلق أيضًا بكيفية طهيه، وكميته، وما يُضاف إليه"، كل نوع يقدم عناصر غذائية وفوائد مختلفة، ولكن أي نوع يُساعد حقًا في إنقاص الوزن؟ حسب ما رصد موقع only my health.

أنواع الأرز المختلفة

تعتبر الأنواع الثلاثة، الأرز الأحمر والبني والأسود، بدائل صحية للأرز الأبيض لأنها تحتوي على طبقات النخالة والجراثيم، مما يحافظ على الألياف والفيتامينات والمعادن.

الأرز الأحمر: يُعرف الأرز الأحمر بغناه بالألياف ومضادات الأكسدة المعروفة باسم الأنثوسيانين، ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويدعم عملية الهضم. كما يحتوي على الحديد، الضروري للطاقة والتمثيل الغذائي.

الأرز البني: الخيار الأكثر شيوعًا للأكل الصحي، يتميز بمؤشر جلايسيمي متوسط، مما يعني أنه يُطلق السكريات ببطء في مجرى الدم، مما يُساعد على استقرار مستوى السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.. وهو غني بـالمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم.

الأرز الأسود: يُعرف عادةً باسم "الأرز المحظور"، ويتميز بمضادات الأكسدة الإضافية، ومستويات البروتين العالية، ومؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض. يساعد هذا على تعزيز عملية الأيض وتقليل الالتهابات، وكلاهما مفيد لفقدان الوزن.

الارز الارز الاحمر الارز الأبيض فوائد الأرز

