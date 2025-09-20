مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

في الوقت الذي يظن فيه الكثيرون أن التعامل مع القطط لا يحمل أي خطورة، تكشف تقارير طبية أجنبية أن مرض خدش القطط (Cat Scratch Disease) قد يكون وراء أعراض صحية غير متوقعة تتجاوز مجرد تضخم الغدد اللمفاوية.

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

وتسبب بكتيريا Bartonella henselae مرض خدش القطط، ولا يظهر على القطط نفسها غالبًا، لكنه يصيب البشر بطرق متعددة، خصوصًا الأطفال وضعاف المناعة، ما يجعله محل اهتمام الخبراء.

ورغم أن الصورة الشائعة للمرض تقتصر على تضخم العقد اللمفاوية والحمّى، إلا أن الدراسات تشير إلى مضاعفات أشد خطورة، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وPubMed، ومنها:

ـ إصابة العين: مثل التهاب الشبكية أو القزحية، ما قد يؤدي لمشاكل بصرية.

ـ الجهاز العصبي: تسجيل حالات من التهاب الدماغ، التشنجات، واضطراب التوازن.

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

ـ الكبد والطحال: ظهور خراجات دقيقة أو التهابات داخلية.

ـ القلب: في بعض البالغين، خاصة من لديهم مشاكل سابقة بالصمامات، قد يتطور الأمر لالتهاب صمامي (Endocarditis).

ـ العظام والمفاصل: رُصدت حالات التهاب العظام وآفات مفصلية.

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

تأخر ظهور الأعراض

والمثير أن الورم أو تضخم الغدد لا يظهر مباشرة بعد الخدش؛ إذ يمكن أن يستغرق أسبوعًا إلى ثلاثة أسابيع حتى يظهر، بينما البقعة أو البثرة في مكان الخدش قد تظهر خلال 3-10 أيام فقط.

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

الفئات الأكثر عرضة لمرض خدش القطط

ـ الأطفال من عمر 5 إلى 10 سنوات.

ـ أصحاب المناعة الضعيفة (مثل مرضى الإيدز أو من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة).

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

صعوبة تشخيص مرض خدش القطط

تشخيص مرض خدش القطط ليس سهلًا دائمًا، إذ يعتمد الأطباء على التاريخ المرضي للاحتكاك مع القطط، بجانب اختبارات الدم أو أحيانًا خزعة من العقد اللمفاوية.

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

طرق الوقاية من مرض خدش القطط

ـ السيطرة على براغيث القطط لأنها الناقل الأساسي للبكتيريا بين القطط.

ـ غسل أي خدش أو عضة فورًا بالماء والصابون.

ـ منع القطط من لعق الجروح المفتوحة.

فرص الشفاء من مرض خدش القطط

وأغلب الحالات تُشفى تلقائيًا خلال أسابيع إلى أشهر لدى أصحاب المناعة القوية، بينما تُستخدم المضادات الحيوية في الحالات المعقدة أو الخطيرة.