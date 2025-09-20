قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
آية التيجي

في الوقت الذي يظن فيه الكثيرون أن التعامل مع القطط لا يحمل أي خطورة، تكشف تقارير طبية أجنبية أن مرض خدش القطط (Cat Scratch Disease) قد يكون وراء أعراض صحية غير متوقعة تتجاوز مجرد تضخم الغدد اللمفاوية. 

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

وتسبب بكتيريا Bartonella henselae مرض خدش القطط، ولا يظهر على القطط نفسها غالبًا، لكنه يصيب البشر بطرق متعددة، خصوصًا الأطفال وضعاف المناعة، ما يجعله محل اهتمام الخبراء.

ورغم أن الصورة الشائعة للمرض تقتصر على تضخم العقد اللمفاوية والحمّى، إلا أن الدراسات تشير إلى مضاعفات أشد خطورة، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وPubMed، ومنها:

ـ إصابة العين: مثل التهاب الشبكية أو القزحية، ما قد يؤدي لمشاكل بصرية.

ـ الجهاز العصبي: تسجيل حالات من التهاب الدماغ، التشنجات، واضطراب التوازن.

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

ـ الكبد والطحال: ظهور خراجات دقيقة أو التهابات داخلية.

ـ القلب: في بعض البالغين، خاصة من لديهم مشاكل سابقة بالصمامات، قد يتطور الأمر لالتهاب صمامي (Endocarditis).

ـ العظام والمفاصل: رُصدت حالات التهاب العظام وآفات مفصلية.

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

تأخر ظهور الأعراض

والمثير أن الورم أو تضخم الغدد لا يظهر مباشرة بعد الخدش؛ إذ يمكن أن يستغرق أسبوعًا إلى ثلاثة أسابيع حتى يظهر، بينما البقعة أو البثرة في مكان الخدش قد تظهر خلال 3-10 أيام فقط.

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

الفئات الأكثر عرضة لمرض خدش القطط

ـ الأطفال من عمر 5 إلى 10 سنوات.

ـ أصحاب المناعة الضعيفة (مثل مرضى الإيدز أو من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة).

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

صعوبة تشخيص مرض خدش القطط 

تشخيص مرض خدش القطط ليس سهلًا دائمًا، إذ يعتمد الأطباء على التاريخ المرضي للاحتكاك مع القطط، بجانب اختبارات الدم أو أحيانًا خزعة من العقد اللمفاوية.

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

طرق الوقاية من مرض خدش القطط

ـ السيطرة على براغيث القطط لأنها الناقل الأساسي للبكتيريا بين القطط.

ـ غسل أي خدش أو عضة فورًا بالماء والصابون.

ـ منع القطط من لعق الجروح المفتوحة.

فرص الشفاء من مرض خدش القطط

وأغلب الحالات تُشفى تلقائيًا خلال أسابيع إلى أشهر لدى أصحاب المناعة القوية، بينما تُستخدم المضادات الحيوية في الحالات المعقدة أو الخطيرة.

مرض خدش القطط علاج خدش القطط أسباب خدش القطط مضاعفات خدش القطط بكتيريا Bartonella henselae Cat Scratch Disease

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

القهوة

لن تتوقع … لهذه الأسباب جمال شعبان ينصح بتناول القهوة

إيناس الدغيدي

سر شباب إيناس الدغيدي.. ما حقنة الخلايا الجذعية للنضارة والجمال

برجر دجاج بحشوة الجبنة

طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة.. بأسهل الخطوات

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

