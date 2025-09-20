باحث سعودي: غياب الردع الدولي وراء استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين

قال مبارك آل عاتي، الكاتب والباحث السياسي السعودي، إن العدوان الإسرائيلي المستمر لا يقتصر على قطاع غزة فحسب بل يمتد إلى مجمل الأراضي الفلسطينية، وذلك نتيجة غياب الرادع الدولي سواء من مجلس الأمن أو الولايات المتحدة الأمريكية.

الهروب من المحاكمات

وأضاف آل عاتي، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقرأ الأوضاع السياسية الراهنة جيدًا ويستغل الضوء الأخضر الممنوح له من الإدارة الأمريكية بشكل فاضح، ليستمر في التصعيد العسكري بما يخدم مصالحه الشخصية للهروب من المحاكمات، وأيضًا لحسابات حزبية داخلية عبر كسب دعم اليمين المتطرف فضلًا عن توظيفه نصوصًا دينية ملفقة لتبرير سياساته.

وأوضح أن جزءًا من المشكلة يعود إلى تشرذم المواقف العربية منذ عام 1948، حيث يستثمر البعض في الخلافات ويستغلها سياسيًا، مشيرًا إلى أن جهود الدول العربية الكبرى مثل مصر والسعودية لدعم القضية الفلسطينية تواجه في بعض الأحيان معارضة من دول عربية أصغر تقدم دعمًا يؤدي إلى انشقاق الصف الفلسطيني بدلًا من توحيده، ما يعرقل مساعي إيجاد موقف عربي موحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي.