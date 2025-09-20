انطلاق الأسبوع التدريبي السابع من الخطة التدريبية للمحليات غداً بمركز سقارة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي السابع بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غداً الأحد والمقرر انعقاده خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر 2025، في إطار تنفيذ الخطة التدريبية 2025/2026 التي تستهدف الارتقاء بقدرات العاملين والقيادات المحلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن التدريب وبناء القدرات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الإداري وتطوير المحليات، مشيرة إلى حرص الوزارة على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح خطط التنمية وتحقيق رضا المواطن.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن برامج التدريب هذا الأسبوع تستهدف 120 متدربًا من مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن المركز ينفذ برنامجين تدريبيين نوعيين هما: التخطيط البرامجي في ضوء برامج التنمية المحلية المطورة، وبرنامج إعداد رئيس مركز ومدينة وحي.