السعودية تقدم دعما ماليا للحكومة اليمنية بقيمة 368 مليون دولار

أفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية ستقدم دعما اقتصاديا جديدا للحكومة اليمنية، تبلغ قيمته نحو 1.38 مليار ريال سعودي (ما يعادل 367.97 مليون دولار أمريكي)، وذلك عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضح المصدر أن هذه المنحة تهدف إلى دعم ميزانية الحكومة اليمنية، التي تواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة، بما في ذلك تأخر صرف رواتب الموظفين في عدد من القطاعات الحيوية مثل التربية والتعليم والجيش.

ويأتي هذا الدعم في وقت يشهد فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعات مكثفة في العاصمة السعودية الرياض، وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة ألقت بظلالها على أداء مؤسسات الدولة.

وتعد هذه الخطوة جزءا من الجهود السعودية المستمرة لدعم استقرار اليمن، في إطار التزاماتها الإقليمية والدولية للمساهمة في تعزيز التنمية وتخفيف المعاناة الإنسانية.