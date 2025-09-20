قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إفريقيا مش في دماغهم.. 10 مدربين عالميين رفضوا الأهلي..أسماء مثيرة
أوقات استجابة الدعاء .. اغتنمها في هذه الأيام والأزمنة
مظهر شاهين: «بحب عادل إمام وأتمنى أكون صاحب أول خطبة في مسجد الزعيم الجديد»
أحمد موسى: مصر أنفقت المليارات لتطوير القنطرة غرب
تطوير هائل في القنطرة غرب .. تعليق من أحمد موسى | فيديو
أحمد موسى: أول درس بيتعلموه في سنغافورة النظافة والتعليم
جامعة عين شمس تحتفل بالعام الدراسي الجديد بالطابع الفرعوني
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تقدم دعما ماليا للحكومة اليمنية بقيمة 368 مليون دولار

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية ستقدم دعما اقتصاديا جديدا للحكومة اليمنية، تبلغ قيمته نحو 1.38 مليار ريال سعودي (ما يعادل 367.97 مليون دولار أمريكي)، وذلك عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضح المصدر أن هذه المنحة تهدف إلى دعم ميزانية الحكومة اليمنية، التي تواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة، بما في ذلك تأخر صرف رواتب الموظفين في عدد من القطاعات الحيوية مثل التربية والتعليم والجيش.

ويأتي هذا الدعم في وقت يشهد فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعات مكثفة في العاصمة السعودية الرياض، وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة ألقت بظلالها على أداء مؤسسات الدولة.

وتعد هذه الخطوة جزءا من الجهود السعودية المستمرة لدعم استقرار اليمن، في إطار التزاماتها الإقليمية والدولية للمساهمة في تعزيز التنمية وتخفيف المعاناة الإنسانية.

المملكة العربية السعودية دعما اقتصاديا جديدا للحكومة اليمنية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السعودية واليمن إعمار اليمن ميزانية الحكومة اليمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي ورئيس سنغافورة

أحمد موسى: سنغافورة نموذج للتطور والتكنولوجيا

أحمد موسى

أحمد موسى: جولة مهمة لـ الفريق كامل الوزير في الصعيد الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية الإيراني يكشف حقيقة محادثته مع المبعوث الأمريكي

بالصور

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

مخاطر البرتقال الأخضر.. أضرار صحية لتناوله قبل النضج الكامل

أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد