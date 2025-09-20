بولونيا يحقق فوزا قاتلا على جنوي 2ـ1 في الدوري الإيطالي

حقق بولونيا فوزا صعبا وقاتلا على ضيفه جنوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب ريناتو دال أرا في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم جنوي في الدقيقة 63 عن طريق ميكائيل إليرتسون، ورد بولونيا بهدفين عن طريق كل من سانتياجو كاسترو في الدقيقة 73 وريكاردو أورسوليني في الدقيقة99 من ركلة جزاء.



الفوز هو الثاني لبولونيا هذا الموسم وخسر مباراتين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن مؤقتا، بينما تكبد جنوي الهزيمة الثانية وتعادل في مباراتين ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز السابع عشر مؤقتا.

