نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التضامن تشهد احتفالية تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات

مايا مرسي
مايا مرسي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات دفعة عام 2025، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية والأمين العام للطائفة الانجيلية، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام والممثل القانوني لمجلس المؤسسات التعليمية، والدكتورة منى مكرم الله مديرة كلية رمسيس للبنات، ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات التعليمية والدينية.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهاني للطالبات والعائلات ودفعة خريجات عام 2025، مبدية سعادتها بالتواجد في هذا اليوم الذي يعد أحد أهم أيام الطالبات، متقدمة بالتهنئة للطالبات 
على هذه المرحلة المهمة في مسيرتهن، حيث تعد هذه أولى محطات الفتيات نحو مستقبل حقيقي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن اليوم فرصة للتأمل في التقدم والتعثرات، النجاحات والإخفاقات، الدروس المستفادة، التحديات التي واجهت الطالبات، فكل ذلك قاد الطالبات إلى هذه اللحظة المميزة من الاحتفال والإنجاز، مشيرة إلى أنها طوال مسيرتها المهنية، لم تشعر بنفس الرضا مثل الرضا الذي تشعر به عندما تستطيع تغيير واقع امرأة واحدة، أو إنقاذ حياة فتاة واحدة، أو تمكين شخص محتاج.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها بعد 23  عامًا من عملها في الأمم المتحدة، حوّلتُ تركيزها  للعمل في الحكومة المصرية، فشرفت برئاسة المجلس القومي للمرأة عام 2016، قبل أن تتولي منصب وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم.

وتابعت قائلة :" المدرسة الثانوية هي المكان الذي نلتقي فيه ببعض أصدقائنا الذين يرافقونا طوال حياتنا.. اعتزّوا بالعلاقات التي كونتموها على طول الطريق.. سيكون الأصدقاء 
والأحباء سندًا لكم في الأوقات السعيدة والصعبة على حد سواء.. أحطوا أنفسكم بأشخاص يدعمونكم ويلهمونكم ويؤمنون بإمكانياتكم".

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي الخريجات بتذكر 
عائلاتهم التي ستظل دائمًا السند والملجأ وأكبر مُشجع، تذكروا أنها نعمة أن تكونوا محاطين بأشخاص يهتمون بأموركم، مضيفة أن التعلم لن يتوقف أبدًا، فمازلنا نتعلم حتي هذه اللحظة، مشيرة إلى أنها عندما تنظر إلى الخريجات ترى قائدات المستقبل، والباحثات، والفنانات، والعقول المبدعة التي ستشكل مستقبل الجيل القادم من الفتيات.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" أنا فخورة جدًا بالوقوف أمامكن اليوم، أيتها الشابات المصريات، القائدات الشابات الواعدات والمحتملات...أنتن أملنا، أنتن أمل مصر، وقائدات المستقبل، ومحرك التغيير في بلدنا..ألف مبروك على هذا الإنجاز العظيم.. أتمنى أن يكون مستقبلكم مشرقًا، وقلوبكم مليئة بالحب، وأحلامكم ترقى إلى آفاق تفوق الخيال".

