4 أرقام قياسية بالجولة الرابعة بالدوري الألماني

شهدت الجولة الرابعة من الدوري الألماني "البوندسليجا" أحداثًا استثنائية تمثلت في تسجيل أربعة أرقام قياسية جديدة، كان ثلاثة منها من نصيب بايرن ميونخ الذي واصل عروضه القوية هذا الموسم.

البافاري انتصر برباعية مقابل هدف على مضيفه هوفنهايم، ليصل إلى النقطة 12 محققًا العلامة الكاملة منذ بداية الموسم. الفوز لم يكن عاديًا، إذ رفع بايرن رصيده التهديفي إلى 18 هدفًا في أربع مباريات فقط، وهو رقم قياسي لم يسبق أن حققه أي فريق في تاريخ البطولة.

كما استقبل الفريق 3 أهداف فقط، ليصل فارق الأهداف إلى (+15)، محطمًا رقمه السابق (+13) الذي حققه في أول أربع جولات من موسمي 2016-2017 و2024-2025.

هاري كين، نجم الفريق، كان العنوان الأبرز في المواجهة، بعد أن سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" بينها هدفان من ركلتي جزاء. وبهذا أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل أول 17 ركلة جزاء له بنجاح.

الإنجليزي الدولي يتصدر قائمة الهدافين بـ8 أهداف، متفوقًا على منافسه المباشر سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند.

أما الرقم القياسي الرابع فجاء من حارس مرمى فرايبورج، نواه أتوبولو، الذي خطف الأضواء بعد تصديه لركلة جزاء في فوز فريقه 3-0 على فيردر بريمن، ليصبح أول حارس في تاريخ الدوري الألماني ينجح في التصدي لخمس ركلات جزاء متتالية.

بهذه الأرقام، تزداد إثارة البوندسليجا مع انطلاقة الموسم الجديد، حيث يواصل بايرن ميونخ فرض هيمنته، بينما يسعى باقي الفرق لملاحقته في صراع مبكر على القمة.