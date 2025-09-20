قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية

الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
أ ش أ

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السنغافوري، ثارمان شانموجار أتنام، اليوم /السبت/، بقصر الاتحادية، مراسم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين مصر وسنغافورة لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الحيوية.
ففي مجال النقل البحري بين وزارة النقل المصرية ومؤسسة التعاون السنغافورية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمدير التنفيذي لمشروعات التعاون من الجانب السنغافوري كونج واي مون المدير التنفيذي لمشروعات التعاون في سنغافورة.
وشهد الرئيسان توقيع مذكرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومؤسسة التعاون السنغافورية، وقعتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عن الجانب المصري ومن الجانب السنغافوري كونج واي مون المدير التنفيذي لمشروعات التعاون في سنغافورة.

وفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة، وُقعت مذكرة تفاهم بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وكونج واي مون المدير المدير التنفيذي لمشروعات التعاون من سنغافورة "اس ايه أي".
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في سنغافورة بشأن إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية، وقعتها وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي عن الجانب المصري، بينما وقعها من الجانب السنغافوري وزير التنمية العائلية والاجتماعية ماساجوس ذو كفلي.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الصحة السنغافورية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الدولة الأول للصحة في سنغافورة كان كيات هاو.
وكذلك تم توقيع مذكرة تعاون في مجال اختبار وزراعة أرز تماسيك في مصر بين مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة المصرية ومعمل تماسيك لعلوم الحياة السنغافورية، وقّعها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والمدير التنفيذي لمعهد تماسيك للعلوم الحياتية بيتر شيى.
وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير القدرات الحكومية بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وكلية الخدمة المدنية السنغافورية، وقعتها الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمدير التنفيذي لكلية الخدمات الدولية في سنغافورة كريستوفر بجاسام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس سنغافورة مذكرات تفاهم بين مصر وسنغافورة مصر وسنغافورة

