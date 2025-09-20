قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف المرتبات الشهرية لكل العاملين بالدولة مبكرا | تفاصيل

تستعد وزارة المالية خلال الـ4 أيام المقبلة في تطبيق قرار صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025، لكل العاملين بالدولة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية.

قالت وزارة المالية، في تقرير صادر عنها إنها مستمرة في صرف المرتبات الشهرية لكل العاملين بالدولة مبكرا، ضمن توجهات التي كلفت بها القيادة السياسية لرفع الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.

صرف مرتبات مايو

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

وأعلنت وزارة المالية بإعتبارها الجهة المعنية في صرف مرتبات العاملين بالدولة وتحديدا الجهاز الإداري والهييئات الخدمية المختلفة؛ عن بداية تسليم مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر 2025 خلال الأربعاء المقبل ولمدة 5 أيام متصلة.

تفاصيل صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

وفقا لتقرير وزارة المالية والتي ستبدأ فعليًا في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للمرة الثالثة على التوالي خلال العام المالي 2025/2026 الجاري لموظفي أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة على مستوي الجمهورية.

وخلال الـ4 أيام قادمة ستقوم الحكومة بصرف مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر الجاري شاملة زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الاستثنائية والدورية التي كان قد أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوليو الماضي.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

 من سيصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

حددت وزارة المالية عددا من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 وهم من الموظفين

  • المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة
  • الجهات المعنية بصرف الرواتب

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

  • الموازنة العامة
  • الوحدات الخدمية
  • الهيئات المحلية
  • الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

مواعيد صرف المرتبات

يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 سبتمبر حتى الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

صرف مرتبات

وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء 24 و الخميس 25 من سبتمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد الموافق 28 و الإثنين 29 و الثلاثاء 30 من سبتمبر 2025.

زيادة المرتبات في يوليو 2025

التنسيق مع البنوك

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكبير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.

