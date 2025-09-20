مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره تشيلسي، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز وكاسيميرو في الدقيقتين 14، 37.

وشهدت الدقيقة 45+5، حصول كاسيميرو على بطاقة حمراء.

فيما جاء هدف تشيلسي عن طريق تريفوه تشالوباه في الدقيقة 80.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: بايندير

خط الدفاع: نصير مزراوي، دي ليخت، ماجواير، لوك شو

خط الوسط: برونو فرنانديز، دورجو، كاسيميرو

خط الهجوم: مبيومو، سيسكو، أماد ديالو

فيما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جيمس، تشالوبه، فوفانا، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، إيستيفاو

خط الهجوم: بالمر، نيتو، جواو بيدرو