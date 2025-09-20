الفنان الليبي أماكا يطلق أغنية "سمرة العين" من القاهرة تمهيدا لألبومه الجديد

أطلق الفنان الليبي أماكا جاجي أحدث أغنياته "سمرة العين" بشكل فيديو كليب ليريكال على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

أماكا فنان طوارقي الأصل من مدينة غات الليبية ومستقر حاليا في القاهرة، يمزج خلال الأغنية بين جذوره الطوارقية ونشأته الصوفية ليعيد إحياء روح موسيقى الطوارق والإيقاعات القبلية الساحرة مع الموسيقى الإلكترونية والفيوجن الموسيقي العصري على طريقته الخاصة، مع الاتكال على صوته القوي وأدائه الغنائي العميق المعبر عن روح الصحراء التي نشأ فيها.

وتحاكي كلمات "سمرة العين" مفهوم انصات الإنسان لصوته الداخلي وكيفية التوازن الروحاني مع نفسه للتعايش في الحياة وتخطي الظروف الصعبة والمآسي النفسية، وتحمل الأغنية حالة روحانية حالمة مع إيقاعات موسيقية هادئة، وتأتي الأغنية كثمرة تعاون فني بين أماكا وشريكه الفني محمد الشيخ "موزارت" مع المنتج الموسيقي علاء مختار خشاب "دي جي آلو".

كما يمهد أماكا جاجي عبر "سمرة العين" لمشروع ألبومه الغنائي الجديد "مغني ونرقص ونقاتل" الذي يدشن خلاله انطلاقة فنية جديدة في مشواره الموسيقي تحت مظلة "رعد ريكوردز" للإنتاج الفني، ويطلق أغانيه فرادى خلال العام الجاري.

انطلق أماكا في رحلته الموسيقية منذ قرابة سبع سنوات منطلقا من مدينة "غات" في ليبيا، نشأ وسط أسرة محافظة وصوفية فوالده شيخ طريقة صوفية وأحد حكماء المدينة، وقوى لغته العربية بحفظ وتدبر القرآن الكريم، ونشأ متأثرا بروح موسيقى الطوارق والموسيقى التقليدية في المنطقة العريقة، وجسد حكايته في ألبومه الأول، وقرر الاستقلال بمشواره الفني وتقديم رؤيته الموسيقية الخاصة بمزيج يجمع هالة الطوارق وروح الصوفية بلمسة عصرية مختلفة تحت اسمه الفني.