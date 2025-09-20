قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قدّم أداءً جيدًا رغم الأخطاء
قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
رائحة كريهة تكشف وفاة موظف بالمعاش داخل شقته بدمنهور بعد أيام من وفاته
أستاذ علوم سياسية: الاعترافات الدولية بفلسطين تعمق عُزلة الاحتلال وتمثل تصحيحاً لخطأ تاريخي
صندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى الاشتباه في تعاطي سائقي المدارس المخدرات
بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي
مدرب إسباني: لقب قاري أو إنجاز مع مصر شرط تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية
طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي
نجل ضحية بورسعيد يكشف: زوجها أجبرها على إيصالات أمانة وابتزاز قبل وفاتها المأساوية |تفاصيل
3 أيام حزينة بسوهاج .. مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادثي غرق سيارتين
4 مكملات غذائية تهدد صحة القلب دون أن نشعر
تعليق مؤثر من عيد أبو الحمد في أول ظهور بعد أزمته الصحية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا: مجموعة السبع تسعى للانتقال إلى "الإجراءات الحاسمة" لإنهاء الحرب الروسية

كندا: مجموعة السبع تسعى للانتقال إلى "الإجراءات الحاسمة" لإنهاء الحرب الروسية
كندا: مجموعة السبع تسعى للانتقال إلى "الإجراءات الحاسمة" لإنهاء الحرب الروسية
أ ش أ

قال وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين إن مجموعة السبع تسعى للانتقال من "الإجراءات التدريجية" إلى "الإجراءات الحاسمة" من أجل إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف في مقابلة مع مجلة بولتيكو أن المجموعة "لم تعد تتبع النهج التدريجي، بل أصبحت حاسمة لإنهاء الحرب". 
ويترأس شامبين المحادثات بين وزراء المالية في مجموعة السبع، والتي تشمل خططًا مثيرة للجدل لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الخارج لتمويل جهود الحرب الأوكرانية.
وكان شامبين في كوبنهاجن لإجراء محادثات مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مناقشات جانبية حول شراء الدفاعات المشتركة وخطة الأصول المجمدة. 
وتتعرض مجموعة السبع لضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات أقوى ضد موسكو لدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت الولايات المتحدة وثيقة إلى الدول السبع الأخرى تدعو إلى فرض تعريفة بنسبة 100% على الصين والهند، وفرض عقوبات أشد على النفط والغاز الروسي، واتخاذ خطوات جديدة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا.
من جانبهم، قدم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مقترحات لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في أراضيهما لتمويل قروض إلى أوكرانيا، كما قدمت بروكسل حزمة جديدة من العقوبات.
وتثير خطة القروض جدلاً، حيث يثار التساؤل حول ما إذا كانت تتماشى مع القانون الدولي. لكن شامبين رفض إعطاء تفاصيل حول المناقشات داخل مجموعة السبع، لكنه أكد أن المجموعة تحاول التنسيق في إجراءاتها. وقال: "هناك مبادرات مختلفة، ولكن... هناك رغبة في التنسيق بيننا واعتماد مجموعة متشابهة من السياسات في العمل".
وعندما سُئل عما إذا كانت كندا ستقترح خطة قروض للتعويضات الخاصة بها، قال شامبين "نحن متوافقون للغاية".
وكان شامبين في كوبنهاجن لإجراء محادثات مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مناقشات جانبية حول شراء الدفاعات المشتركة وخطة الأصول المجمدة. 
وأكد شامبين على الروابط القوية بين كندا والاتحاد الأوروبي قائلاً: "نحن قريبون للغاية"، وأضاف أن كندا "ربما تكون الدولة خارج أوروبا التي تربطها أقوى علاقات بالاتحاد الأوروبي"، وأن أوروبا "ترغب في فعل المزيد مع كندا".
لكن شامبين استبعد احتمال انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "لسنا في هذا الاتجاه".

كندا مجموعة السبع الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

هجوم سيبراني يعرقل العمليات في عدة مطارات أوروبية كبرى

ترامب

ترامب يوقف خطة إغلاق شركة الصلب الأمريكية أحد مصانعها باستخدام سلطة "السهم الذهبي"

بالصور

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

فيديو

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد