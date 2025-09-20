محافظ كفر الشيخ : طورنا عددًا من الأسواق الحضرية الحديثة لتوفير بدائل مستدامة

قال محافظ كفرالشيخ اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي إن جهود المحافظة في تطوير الأسواق العشوائية ونقل الباعة الجائلين تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وتحقيق السيولة المرورية، مع توفير حلول مستدامة تضمن للباعة أماكن لائقة ومنظمة، بما يواكب المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح محافظ كفرالشيخ ، في بيان صحفي اليوم السبت ، أنه تم نقل الباعة الجائلين من شوارع بورسعيد والمزلقان الوسطاني، والنقراشي، والبلدية، إلى السوق الحضري الجديد بوسط مدينة كفرالشيخ، ما ساهم في إنهاء حالة التكدس والزحام وتحقيق انسيابية الحركة المرورية داخل هذه الشوارع الحيوية، بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة.

وأضاف أن المحافظة أنشأت وطورت عددًا من الأسواق الحضرية الحديثة لتوفير بدائل مستدامة، منها السوق الحضري المطور بشرق مدينة كفرالشيخ الذي يضم 179 باكية، والسوق الحضري بغرب المدينة ويضم 21 باكية، إلى جانب الانتهاء من إنشاء سوق ميت علوان بنسبة تنفيذ بلغت 100% ليضم 81 باكية.

وأشار إلى أنه تم نقل السوق الأسبوعي لمدينة كفرالشيخ "سوق الخميس" من موقعه القديم بوسط العاصمة إلى موقع جديد مجهز غرب المدينة على مساحة 6 أفدنة، بهدف توسعة وتنظيم الشوارع الداخلية، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتيسير حركة المواطنين.

وأكد أن هذه الجهود لا تقتصر على تنظيم الأسواق فقط، بل تعكس رؤية شاملة لتعزيز الطابع الحضاري للمدن، وتحسين الانضباط المروري، وتوفير فرص عمل منظمة للباعة، بما يدعم الاقتصاد والتنمية في كافة المحاور ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار الجمهورية الجديدة.