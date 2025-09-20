أموريم بعد الفوز على تشيلسي: الانتصار مستحق.. لكننا نعقد المباريات دائماً

أبدى رويبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، رضاه عن الفوز المهم الذي حققه فريقه على تشيلسي بنتيجة (2-1) في قمة الجولة، مشدداً على أن الانتصار كان ضرورياً في هذه المرحلة.



وقال أموريم ـ في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت ـ "كل فوز في هذا التوقيت مهم، خصوصاً أمام منافس كبير مثل تشيلسي. بدأنا المباراة بالطريقة الصحيحة، كنا عدوانيين منذ البداية، وبطاقة الطرد ساعدتنا على فرض سيطرتنا لكننا كنا متفوقين بالفعل".



وأضاف: "سجلنا هدفين ثم بدأنا نعقد الأمور على أنفسنا من جديد، وهذا ما يحدث دائماً معنا. كان يجب أن تكون المباراة أكثر سهولة".

وعن حالة كاسيميرو بعد الطرد، أوضح المدرب البرتغالي: "هو متأثر أكثر مني، لأنه محترف كبير ويعرف أن تلك اللعبة لم يكن يجب أن يقوم بها. إنه يهتم كثيراً، وسيتعلم من الأمر"



وتابع: "عانينا في النهاية لكننا استحقينا الفوز. جماهيرنا من السهل إرضاؤها، يكفي أن يرى اللاعبون أننا نجري ونقاتل وندافع من أجلهم، عندها سيكونون دائماً خلفنا".



واختتم أموريم تصريحاته قائلاً: "علينا ألا نغتر بهذا الانتصار. يجب أن ننسى نشوة الفوز سريعاً ونعود للإحساس بضرورة القتال من أجل الفوز في المباراة المقبلة".

