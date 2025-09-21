ياسر ريان: «الأهلي تورتة حلوة لأي لاعب».. ولا أحد يُساوي أكثر من 15 مليون جنيه

أكد ياسر ريان نجم الاهلي السابق، أن أسعار اللاعبين في الدوري المصري أصبح مبالغاً فيها للغاية ولا يوجد لاعب يستحق ذلك

وقال «ريان» في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الاهلي تورتة حلوة لأي لاعب بسبب البطولات والإعلانات والدعم الإعلامي والجماهيري ، وأفضل لاعب في مصر لا يساوي اكثر من 15 مليون جنيه سنويا

واضاف: محدش يقدر يلوي دراع النادي الاهلي وأي لاعب يمكن تعويضه ولكن ما نراه حاليا من أسعار لاعبين مبالغ بيها ولا يستحقون مثل هذه المبالغ

وتابع: لا بد أن يكون هناك سقف للرواتب والعقود المبالغ بها ولكن لن يكون هناك تحكمات من اي لاعب للنادي الاهلي واي لاعب يحلم باللعب للأهلي ولن يقف على لاعب ، والأهلي لم يظلم تحكيمًا امام سيراميكا كليوباترا.