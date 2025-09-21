«فوزية» ست طيبة وبسيطة.. لقاء سويدان تكشف تفاصيل دورها في مسلسل «أيام» | فيديو

تألقت الفنانة لقاء سويدان في مسلسل "أيام" الجزء الثالث، الذي يُعرض حاليًا.

وقالت لقاء سويدان في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري:

"أجسد شخصية فوزية، سيدة طيبة تكافح مع زوجها المريض الجالس على كرسي متحرك، وتواجه الكثير من الصعوبات في حياتها، بالإضافة إلى مشاكل عديدة عندما تتزوج ابنتها".

وأضافت: "شخصية فوزية بسيطة، وكنت في الشخصية بدون مكياج، لأن أهم شيء عندي أن تتقدم الشخصية بالشكل المطلوب. فوزية سيدة طيبة وبسيطة ومكافحة، موجودة في حياتنا اليومية".

واختتمت لقاء سويدان حديثها قائلة إنها سعيدة بالنجاح الكبير لمسلسل "أيام" وتصديقه التريند، كما أعربت عن سعادتها بالعمل مع جميع أفراد فريق العمل، مشيرة إلى أن الكواليس كلها تعاون وإيجابية.

ويضم مسلسل "أيام" مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، منهم: شيري عادل، لقاء سويدان، حورية فرغلي، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندي موسى، حجاج عبد العظيم، رشدي الشامي وغيرهم، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.