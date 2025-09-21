ضمن 5 مستشفيات..​ اعتماد حميات الغردقة من منظومة BSAC

اختير مستشفى الحميات بالبحر الأحمر للاعتماد النهائي من منظومة BSAC (برنامج الإشراف على مضادات الميكروبات) ضمن خمسة مستشفيات فقط على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود المبذولة في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز جودة الرعاية الصحية.







​جاء ذلك خلال اجتماع نهائي عُقد بالمستشفى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، والدكتورة سالي محي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، وحضر الاجتماع من الوزارة وفد رفيع المستوى ضم الدكتور مجدي أبو العلا، مدير برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، والدكتور خالد راضي، مدير الترصد، إضافة إلى مسؤولين من الإدارة المركزية للصيادلة والمعامل المركزية.​من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الذي أشرف على الاجتماع، أن هذا الاعتماد يعكس التزام المستشفى بأعلى المعايير المهنية والجودة في الأداء، مشيدًا بجهود العاملين وروح الفريق التي أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز.



​وأوضح العربي أن الاعتماد من منظومة BSAC يعد خطوة حاسمة نحو تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدًا على استمرار العمل لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.