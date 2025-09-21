أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

شاركت الفنانة امينة خليل، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة أمينة خليل



وظهرت امينة خليل، باطلالة جريئة مرتدية فستانا أنيقا يجمع بين اللونين الأبيض والأسود من تصميم العلامة التجارية Filiarmi وبلغ سعره ٥٠ ألف دولار جنيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أمينة خليل في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.