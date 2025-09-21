رئيس الوزراء يُغادر إلى نيويورك لترؤس وفد مصر في مؤتمر حل الدولتين

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، في وقت مُبكر من صباح اليوم، مُتجهاً إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ليترأس نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفد مصر المُشارك في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد تحت شعار "معاً أفضل: 80 عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

وتشهد أجندة رئيس الوزراء خلال زيارته إلى نيويورك المُشاركة في أعمال الجلسة الافتتاحية من الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يلقي كلمتي مصر خلال كُلٍ من الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ ٣٠ للمؤتمر العالمي للمرأة، وكذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

ومن المُقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته عدداً من الاجتماعات والفعاليات الأخرى، كما يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

