تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة ، وغادرته 16 ، فيما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 12540 طنا تشمل : 250 طن أسمنت و 11290 طن كلينكر و 1000 طن بضائع متنوعة .. فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53590 طنا تشمل : 5280 طن خردة و 470 طن خشب زان و 40840 طن ذرة و 2000 طن سكر و 5000 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50107 أطنان، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 31596 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4760 حركة.