تحقيقات وملفات

الطلاب يعودون إلى مقاعد الدراسة بالبالونات والورود.. تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد بالمحافظات

العام الدراسي الجديد
قسم المحافظات

وسط فرحة وابتهاج من الطلاب والأهالي، شهدت المحافظات اليوم ، الاحد ، انطلاق العام الدراسي الجديد لعام 2025، واستقبلت بعض المدارس الطلاب بالبالونات والورود والحلوي ..ليبدأ العام الدراسي الجديد بمزيد من التفاءل والأمل بغد مشرق.

أسوان

توافد الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية على مدارس محافظة أسوان مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 مرتدين الزى المدرسى ، الذى يضم "رياض أطفال - ابتدائى - إعدادى - ثانوى"، ونظمت إدارات المدارس طابور الصباح ، وتضمن تمارين لياقة صباحية وإذاعة مدرسية واصطف طلاب المدرسة لتحية العلم.

وانطلقت الدراسة فى مدارس محافظة أسوان، بإجمالى 1530 مدرسة، منهم 23 مدرسة جديدة إحلال وتجديد ودخول الخدمة لأول، لتستقبل مدارس أسوان هذا العام، نحو 434 ألفاً و992 طالبة وطالبة.

وتابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنطلاق العام الدراسى الجديد داخل عدد من المدارس التى تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية ، على أن تنتظم الدراسة بشكل كامل غداً الأحد داخل 1540 مدرسة بالمراحلة التعليمية المختلفة ، حيث حرص على تقديم خالص التهانى القلبية لأبنائه الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم .

أسيوط

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم جولة ميدانية لعدد من المدارس مع انطلاق العام الدراسي 2025 / 2026، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب منذ اليوم الأول.

محافظ أسيوط يتفقد المدارس في أول أيام الدراسة

شملت الجولة زيارة مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية، ومدرسة أحمد فايز الثانوية بنات، بالإضافة إلى مدرسة الفاروق الرسمية المتميزة لغات بحي شرق مدينة أسيوط، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وغرف الأنشطة، والتقى بالطلاب والمعلمين، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.

محافظ أسيوط يهنئ الطلاب بالعام الجديد

وهنأ محافظ أسيوط الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد والتحلي بالانضباط والالتزام بحضور الحصص منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن التعليم هو السلاح الحقيقي للمستقبل والركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، كما نصحهم بالاستفادة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية، وتنظيم وقتهم بين الدراسة والهوايات، مع الحرص على التعاون والاحترام المتبادل داخل المدرسة.

المنوفية

 شهد اليوم الأحد  الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية بنين بشبين الكوم، وذلك بحضور  نهى حبيب مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية، ووائل شبانه مدير التعليم الثانوي 

وأكد صلاح، خلال كلمته على أهمية الانضباط المدرسي وحضور الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، مشدداً على أن المشاركة في طابور الصباح وتحية العلم يغرس قيم الانتماء والالتزام الوطني لدى الطلاب، ويعكس صورة مشرفة للمدرسة والتعليم في المنوفية.

كما وجه التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم عامًا دراسياً موفقاً مليئاً بالجد والاجتهاد والنجاح.

الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  سير العمل داخل جميع المواقف الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن، من خلال شاشات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأجرى "المحافظ " اتصالات مباشرة برؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر شبكة المركز، للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وتوافر سيارات لنقل الركاب في مختلف الخطوط، مشددًا على ضرورة نقل حركة العمل لحظة بلحظة عبر شاشات الشبكة الوطنية لمراقبة الموقف أولًا بأول.

ووجه " مرزوق " مدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق الفوري مع رؤساء المدن والأحياء، والدفع بسيارات إضافية فورًا في أي موقف تظهر به تكدسات، مؤكدًا أن راحة الطلاب وأبناء المحافظة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

المحافظات بداية العام الدراسي الجديد أول أيام العام الدراسي

