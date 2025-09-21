قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
انطلاق الدراسة واستقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري بحضور السفير الياباني
أخبار البلد

معلمات لوزير التعليم : المناهج الجديدة بسيطة وكتب التقييمات هتساعدنا

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

زار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة محمود خاطر الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، والتي تضم ١٢٩٥ طالبًا وطالبة، حيث تفقد فصول الصف الأول الابتدائي.

وخلال الزيارة،أجرى الوزير حوارًا مع معلمات اللغة العربية بالمدرسة حول المناهج الجديدة، حيث أشدن بمدى تبسيطها، كما أكدن أن وجود كتب التقييمات يساعدهن على أداء عملهن بيسر وكفاءة.

ووجه الوزير المعلمين بالاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب منذ الصفوف الأولى، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء شخصية تعليمية قوية، مشددًا على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي.

وكان قد واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث تفقد عددًا من المدارس التابعة لإدارة عين شمس ، والسلام التعليميتين بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حرصه على الاطمئنان على انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وتفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية، والتي تضم نحو ١٢٠٠ طالب وطالبة بالصف الأول الابتدائي، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية واطمأن على استلام الطلاب للكتب الدراسية، وكثافة الفصول.

كما توجه الوزير إلى مدرسة أسامة بن زيد الإعدادية التابعة لإدارة السلام التعليمية، حيث التقى مع أولياء الأمور المتواجدين أمام المدرسة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سير العملية التعليمية، مؤكداً أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تدعم نجاح أبنائهم.

وخلال جولته بالمدرسة تفقد  الوزير عددًا من الفصول الدراسية واطمأن على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

كما قام الوزير بمراجعة مخازن الكتب المدرسية للتأكد من توافرها وتسليمها للطلاب في المواعيد المحددة، حرصًا على انطلاق الدراسة بشكل منتظم.

وفي ختام جولته، أشاد الوزير بانتظام حضور الطلاب وجاهزية المدارس من حيث التجهيزات والالتزام، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس تعاون جميع الجهات المعنية من أجل توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة تسهم في نجاح العام الدراسي منذ يومه الأول.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن جولاته الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، لمتابعة انتظام الدراسة وانتظام حضور الطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

خلال اللقاء

صورة من اللقاء

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

