شوبير يكشف عن دور سيد عبد الحفيظ في انتخابات الأهلي المقبلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن دور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة. وأكد شوبير أن عبد الحفيظ سيشارك في الانتخابات ضمن قائمة محمود الخطيب.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير":"سيد عبد الحفيظ سيتولى ملف كرة القدم داخل مجلس إدارة الأهلي في فترات غياب محمود الخطيب، لكنه سيكون أيضًا مصدر رأي ومشورة في الكثير من الأمور."

وأضاف شوبير:"عند عودة محمود الخطيب، ستكون المتابعة المباشرة للملف بينه وبين عبد الحفيظ."

وأوضح شوبير أن:"سيد عبد الحفيظ سيشغل منصب نائب المشرف العام على قطاع الكرة، وسيقوم بأداء دور الخطيب في غيابه، كما سيكون له صلاحيات واسعة في المتابعة مع لجنة التخطيط."

واختتم شوبير تصريحاته بالقول:"بالطبع خبر عودة سيد عبد الحفيظ أسعد قطاع كبير من جماهير الأهلي، وما دار في الغرف المغلقة خلال الجلسات الأخيرة سيتم حسمه نهائيًا في الأيام المقبلة."