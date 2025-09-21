قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
انطلاق الدراسة واستقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري بحضور السفير الياباني
رياضة

شوبير يكشف عن دور سيد عبد الحفيظ في انتخابات الأهلي المقبلة

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن دور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة. وأكد شوبير أن عبد الحفيظ سيشارك في الانتخابات ضمن قائمة محمود الخطيب.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير":"سيد عبد الحفيظ سيتولى ملف كرة القدم داخل مجلس إدارة الأهلي في فترات غياب محمود الخطيب، لكنه سيكون أيضًا مصدر رأي ومشورة في الكثير من الأمور."

وأضاف شوبير:"عند عودة محمود الخطيب، ستكون المتابعة المباشرة للملف بينه وبين عبد الحفيظ."

وأوضح شوبير أن:"سيد عبد الحفيظ سيشغل منصب نائب المشرف العام على قطاع الكرة، وسيقوم بأداء دور الخطيب في غيابه، كما سيكون له صلاحيات واسعة في المتابعة مع لجنة التخطيط."

واختتم شوبير تصريحاته بالقول:"بالطبع خبر عودة سيد عبد الحفيظ أسعد قطاع كبير من جماهير الأهلي، وما دار في الغرف المغلقة خلال الجلسات الأخيرة سيتم حسمه نهائيًا في الأيام المقبلة."

شوبير سيد عبد الحفيظ الاهلي الخطيب

خلال اللقاء
صورة من اللقاء
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
