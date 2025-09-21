قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس

منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن تطورات مهمة تتعلق بالانتخابات المقبلة للنادي الأهلي، مؤكدًا أن مجلس إدارة القلعة الحمراء سيعقد اجتماعًا حاسمًا يوم الاثنين المقبل، فور عودة الكابتن محمود الخطيب من المملكة العربية السعودية.

وأوضح شوبير أن هذا الاجتماع سيشهد مناقشة ملف الانتخابات بشكل موسّع، مرجحًا أن يتم فتح باب الترشح بعده بيوم أو يومين على الأكثر، على أن تُجرى الانتخابات يوم 31 أكتوبر المقبل.

وأشار شوبير إلى وجود اتفاق مبدئي بين الكابتن محمود الخطيب ورجل الأعمال ياسين منصور، يقضي بتولي الأخير منصب نائب رئيس النادي خلال الدورة القادمة، في حال قرر الخطيب الترشح مجددًا.

وأكد أن القرار النهائي بشأن ترشح الخطيب مازال مرهونًا بتقارير الأطباء المتعلقة بحالته الصحية، مشيرًا إلى أنه في حال خوضه الانتخابات وفوزه، فإنه سيرأس الجلسة الأولى لمجلس الإدارة الجديد، ثم يحصل على فترة راحة قد تصل إلى ستة أشهر لمتابعة حالته الصحية بشكل أدق.

وفي سياق متصل، شدد شوبير على أن دخول ياسين منصور إلى المجلس سيكون مكسبًا كبيرًا للنادي الأهلي، نظرًا لما يتمتع به من خبرات إدارية ومالية ورياضية، مشيرًا إلى دوره البارز سابقًا في دعم الفريق الذهبي للأهلي خلال فترات التألق التي ضمّت نجومًا مثل محمد أبو تريكة، ومحمد بركات، وحسن مصطفى، وغيرهم.

شوبير الاهلي ياسين منصور

