شوبير: ثقة زائدة من الحكام وشكاوى الأندية تهدد استقرار الدوري

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن استيائه من تزايد شكاوى الأندية ضد التحكيم منذ انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن التفاؤل الذي صاحب بداية المسابقة بدأ يتلاشى بسبب هذه الأجواء المشحونة.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»:"كل نادٍ أصبح يعترض على قرارات التحكيم، وهناك تهديدات صريحة بعدم خوض المباريات، وهو أمر غير مقبول."

وشدد شوبير على أن:"من حق الأندية التقدم بشكاوى رسمية، لكن ليس من حق أي طرف التهديد بالانسحاب أو عدم استكمال المباريات."

وأضاف أن هناك ما وصفه بـ"الغرور الزائد" لدى بعض الحكام داخل الملعب، مشيرًا إلى أن البعض منهم يظهر بثقة مفرطة واستعراض مبالغ فيه أثناء إدارة اللقاءات، سواء من خلال أسلوب الجري أو طريقة استخدام الصافرة في القرارات.