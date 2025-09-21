نجم الأهلي السابق: كثرة النجوم تضعف الانسجام داخل الفريق

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن تراجع نتائج الفريق في مباريات الدوري المصري الأخيرة يعود أساسًا إلى غياب التركيز داخل الملعب.

وقال جاد الله خلال حواره في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:"الأهلي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وهذا في بعض الأحيان يخلق أزمة، لأن كل لاعب يرغب في أن يكون نجم الفريق الأول، وهو ما يؤثر سلبًا على الانسجام والأداء الجماعي."

وتحدث جاد الله عن اللاعب حسين الشحات، مشيدًا بقدراته الفنية:"حسين الشحات يمتلك إمكانيات فنية مميزة تجعله يتفوق على الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق مؤخرًا، وهو الرقم واحد في مركز الجناح الأيمن داخل الأهلي."

واختتم :"لانجيلير غير مناسب لتولي هذه المهمة داخل النادي."