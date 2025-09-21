شيكابالا: الأهلي يعاني فنيًا قبل القمة.. ورحيل وسام أبو علي مؤثر

كشف محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد الزمالك السابق، عن رؤيته للمشاكل الفنية التي يعاني منها النادي الأهلي، وذلك قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك.

وقال شيكابالا خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق» على قناة «MBC مصر 2»، إن الأهلي يواجه أزمة واضحة في مركز الظهير الأيسر، موضحًا:"لا يوجد ظهير أيسر قادر على مساندة تريزيجيه هجومياً، لذلك يُضطر للنزول إلى الخلف لاستلام الكرة، ما يؤثر على فاعليته الهجومية."

وأضاف:"بداية الهجمة في الأهلي أصبحت ضعيفة جدًا، الكرة لا تخرج بشكل سليم كما كانت من قبل، محمد عبد المنعم كان يساهم في بناء اللعب بشكل أفضل في السابق."

وأشار شيكابالا إلى تراجع الضغط بعد فقدان الكرة، قائلاً:"قدرة الأهلي على استرجاع الكرة أصبحت ضعيفة، وهو أمر غير معتاد على الفريق."

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مشيرًا إلى أن رحيله ترك فراغًا واضحًا في الخط الأمامي:"وسام أبو علي كان ينهي الهجمات بشكل مميز، غيابه سيشكل أزمة هجومية للأهلي، وسيمنح دفاع الزمالك فرصة أكبر للتماسك."



