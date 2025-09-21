قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50٪؜ المقررة نقدًا للمصدرين
بلالين و هدايا وحلويات|أجواء مبهجة في أول يوم دراسة بمدارس الشرابية والزاوية
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
رياضة

إبراهيم فايق يكشف كواليس حديث الشناوي وأفشة بعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
منار نور

كشف الإعلامي إبراهيم فايق كواليس ما دار بين ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد مجدي "أفشة"، عقب مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وأوضح فايق خلال برنامجه المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2" أن الشناوي نادى على أفشة عقب المباراة أثناء خروجه من أرض الملعب، وكان يتحدث مع عمرو السولية، وكان يبدو عليه الانزعاج بسبب عدم مشاركته في اللقاء. وأضاف فايق أن هذا التصرف طبيعي في عالم كرة القدم حيث يتأثر اللاعب بعدم المشاركة في المباريات.

وتابع فايق أن أفشة تحدث مع الشناوي بعد ذلك وأوضح له أنه كان متضايقًا بسبب غيابه عن المشاركة، مؤكداً أنه كان قد وعد بالظهور في المباراة وفعلاً جاء ولكنه لم يُشارك.

وأشار فايق إلى أن الحديث بين الشناوي وأفشة لم يتحول إلى أزمة أو خلافات، كما لم يتعرض أي من اللاعبين لعقوبات كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ابراهيم فايق الشناوي افشه

