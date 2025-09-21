قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
التخطيط: توفير أكثر من 16 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وطرح السردية الاقتصادية للحوار
محافظات

محافظ الجيزة يعلن انطلاق مبادرة «صحح مفاهيمك» لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية

أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتزامن مع إطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع روح ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.

وشدد على أن الرسالة الأساسية للمبادرة ترتكز على التوعية المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية.

وقال المحافظ إن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع، خاصة الشباب، لتعزيز ثقافة الاعتدال وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

وأكد "النجار" أن محافظة الجيزة تقدم جميع أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المبادرة من خلال الندوات والمحاضرات والدروس والخطب التوعوية.

وأضاف: "نعمل على وصول رسالة المبادرة إلى كل قرية ومدينة داخل المحافظة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية".

وثمّن المحافظ المبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الديني والوطني ومواجهة الفكر المتطرف، داعيًا إلى تكاتف الجهود المجتمعية لإنجاحها وتحقيق أهدافها.

وأشار المحافظ إلى أن الفعاليات تُقام بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة الأئمة وعدد من شباب اتحاد "بشبابها"، إلى جانب حضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

شهد فعاليات التدشين محمد نور الدين، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، بالإنابة عن محافظ الجيزة، والذي أكد أن المبادرة تمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في مواجهة التطرف ونشر الفكر المستنير، مشيرًا إلى أن المحافظة ستعمل على تهيئة المناخ المناسب لنجاح فعالياتها بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية.

من جانبه، قال فضيلة الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: “المبادرة تجسد دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي ومحاربة الأفكار المتشددة، حيث تعالج أكثر من ٤٠ قضية تمس واقع المجتمع المصري منها قضايا سلوكية واجتماعية وأخرى دينية بهدف بناء وعي جديد يواجه التطرف والغلو ويعزز القيم النبيلة ونشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك”.

وأضاف أن المبادرة مستمرة لمدة عام وسوف يتم تنظيم سلسلة من اللقاءات والبرامج التوعوية الموجهة للشباب والطلاب وأفراد المجتمع.

اخبار الجيزة صحح مفاهيمك محافظة الجيزة

