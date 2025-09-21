إطلاق مبادرة صحح مفاهيمك في أوقاف دمياط

أطلق الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من داخل مكتبة مصر العامة بدمياط، مبادرة " صحح مفاهيمك " التى تأتى بالتعاون بين وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى ، والشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والعديد من الوزارات والهيئات، وذلك تزامنًا مع الإطلاق الشعبى لها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير النقل والصناعة و لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وجاء الإطلاق داخل المحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و فضيلة الشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف و الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة ولفيف من أئمة الأوقاف والواعظات ومنسقى اتحاد بشبابها

وألقى " المحافظ " كلمة أعرب خلالها عن سعادته بإطلاق المبادرة تزامنًا مع الإعلان عن الإطلاق الشعبى لها ، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت " محافظ دمياط " إلى أن المبادرة تأتى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، ويتشارك فيها أئمة الأوقاف و شباب اتحاد بشابها ، والذى يعكس الدور الوطنى المشترك بين مؤسسات الدولة لنشر الفهم الصحيح للدين ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة .

وأشاد " محافظ دمياط " بما تتركز عليه محاور المبادرة للتوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والأدوات وخطب الجمعة ، والحملات الاعلامية والاصدارات التوعوية ،بما يساهم فى التصدى إلى الفكر المتطرف ومواجهته ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية ، وحماية المجتمع، وترسيخ قيم السماحة والاعتدال بين المواطنين.

واختتم " محافظ دمياط " كلمته بالتأكيد على الدعم والمتابعة الكاملين للمحافظة، لكافة محاور المبادرة لتحقيق تلك المستهدفات المجتمعية المهمة ، ودعا الله أن يوفق الجميع لخدمة المحافظة وأبنائها

وفى ختام الفاعلية تم الإعلان عن استمرار المبادرة لمدة عام ليتم بعد هذه المدة تقييم النتائج و ما تم تحقيقه من انجازات لنشر الوعى بالمفاهيم الصحيحة و تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية ، كما تم فتح باب الحوار مع الحضور من الائمة واتحاد بشبابها حول محاور المبادرة و آلية توضيح المصطلحات الخاطئة وتعديل السلوكيات السلبية و خطة عمل المبادرة التى ستسهدف أماكن تجمعات الشباب ، حيث أكد " محافظ دمياط " خلال الحوار على التنسيق التام بين مديريات الأوقاف والشباب والرياضة و التربية والتعليم والجامعات والتعاون فى إعداد جداول عمل للزيارات المقرر انطلاقها، للوصول إلى قاعدة أكبر من الشباب والنشء لافتًا إلى أهمية دور الكنيسة فى المبادرة وكذا دور الواعظات و الرائدات الريفيات ، فى المبادرة نظرًا لدورها البالغ فى توعية المرأة والسيدات باعتبارهم هم الأساس فى بناء الأسرة والمجتمع.