وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريراً حول نتائج المرور الميدانى على 10 مراكز تكنولوجية بمحافظة المنيا

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأحد تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على عدد من 10 مراكز تكنولوجية بمحافظة المنيا وهي (مركز ومدينة أبوقرقاص – مركز ومدينة بنى مزار – مركز ومدينة سمالوط – مركز ومدينة مغاغة – مركز ومدينة ديرمواس – مركز ومدينة المنيا – مركز ومدينة مطاي – مركز ومدينة ملوي – الديوان العام ) خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجارى.

وأشار التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية إلى قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بمتابعة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المراكز فى مختلف الملفات اليومية، بالإضافة إلى القدرات المادية والبشرية والتجهيزات اللوجيستية للمراكز التكنولوجية ( أجهزة الحاسب الآلي – عدد الطابعات – وحدات التخزين –أجهزة الماسح الضوئى وسرعة خطوط الانترنت) وأعداد العاملين فى كل مركز تكنولوجي ، وكذا التواصل المباشر مع المواطنين المترددين على تلك المراكز للتعرف على تقيمهم للخدمات المقدمة والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم.

وأوضح التقرير أن وفد الوزارة ضم عضو من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة وأعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال ورصد أى عقبات وتذليلها وسرعة إنهاء الطلبات ، حيث تم متابعة تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية الخاصة بخدمات موافقات الحماية المدنية والكاميرات اللازمة لترخيص المحال العامة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التراخيص على المواطنين ، كما جرى التنسيق مع اللجنة العليا لترخيص المحال العامة لتوحيد منظومة التراخيص، وإزالة أي معوقات قد تواجه الجهات المعنية ومنها مديريات الأمن والصحة وسلامة الغذاء والبيئة ، وعدق اجتماع بمقر المحافظة لوفد الوزارة بحضور السكرتير العام ورؤساء المراكز، وممثلي مديريات الأمن والصحة والحماية المدنية وسلامة الغذاء والبيئة، إلى جانب كافة الجهات المعنية للرد على استفسارات كل جهة، بما يضمن التيسير على المواطنين وتطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات والالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة.

كما أشار التقرير إلى أن فريق إدارة الحوكمة قام بمراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة و التراخيص وخدمة المواطنين والطرق وغيرها من الملفات الخدمية للمواطنين.

وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا .. وجهت وزيرة التنمية المحلية ، بتعميم منظومة الدفع الالكتروني للخدمات فى جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وتوفير ماكينات الدفع والتحصيل لتيسير المعاملات المالية على المواطنين تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2629 لسنة 2025 بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدية ، وشددت د.منال عوض على أهمية رفع كفاءة بعض المراكز التكنولوجية وضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة، مع إزالة المعوقات بالتنسيق مع المحافظة، وأهمية القيام بالصيانة الدورية للأجهزة وتدريب الكوادر الفنية.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة التنبيه على الإدارات الخلفية بتلك المراكز لسرعة إنهاء الخدمات المطلوبة للمواطنين فى موعدها القانوني وعدم تأخيرها بما يحقق رضا المواطنين .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أهمية الانتهاء من فحص كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء والتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية لاستيفاء المستندات للبت فى تلك الطلبات والرد علي المواطنين بين رؤساء المدن وجهات الولاية لسرعة إرسال الاستيفاءات المطلوبة للإنتهاء من فحص لجان البت لطلبات المواطنين والتيسير عليهم بناءً علي القرارات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن وحصولهم على نماذج التصالح النهائية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية تخصصية لبعض العاملين فى عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات فى بعض الملفات المهمة المرتبطة بالخدمات اليومية للمواطنين وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، بالإضافة إلى دعم تلك المراكز ببعض العمالة والقيام بالدعم الفنى وصيانة الأجهزة بصفة دورية لضمان استمرار العمل بكفاءة وكذا دعم عدد من المراكز ببعض الأجهزة المطلوبة وتركيب كاميرات للمراقبة وتوفير أجهزة تنظيم دخول المواطنين الإلكترونية .