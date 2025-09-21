ناقد يكشف أرقام تريزيجيه طوال مسيرته الكروية ويعلق: الأداء الأضعف في الأهلي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام محمود حسن تريزيجيه طوال مسيرته الكروية مقارنة بأرقامه مع الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب خالد طلعت :"تريزيجيه يقدم الأداء الأضعف له مع الأهلي حتى الأن من بين كل الفرق التي لعب لها طوال مسيرته الكروية".



أشاد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي رضوان الزياتي بتألق محمود حسن تريزيجيه بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب للمباراة الثانية على التوالي مع النادي الأهلي.

وأكد الزياتي عبر حسابه على مواقع التواصل أن عودة تريزيجيه للأهلي تُعد من أهم وأفضل الصفقات التي أبرمها النادي في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه تجاوز الضغوط وأزمة ركلة الجزاء في مونديال 2018.

وتوقع الزياتي أن يكون تريزيجيه أفضل لاعب في الدوري المصري وبطولة أفريقيا هذا الموسم، خاصة بعد انتهاء أزمته مع جماهير الأهلي الوفية.