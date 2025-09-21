قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خيبة عربية في مونديال طوكيو لألعاب القوى: غياب الذهب ودموع البقالي تتصدر المشهد

إسلام مقلد

خرجت المشاركة العربية من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو 2025 من دون أي ميدالية ذهبية، في سابقة لم تحدث منذ نسخة بكين 2015، مكتفية بثلاث فضيات وبرونزيتين، لتُسجَّل كإحدى أضعف المشاركات العربية في تاريخ البطولة على صعيد المعدن النفيس.

خيبة البقالي وصراع الموانع

أكبر علامات الاستفهام جاءت من المغربي سفيان البقالي، الذي كان المرشح الأبرز لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة توالياً في سباق 3000 متر موانع، غير أن الذهب ذهب هذه المرة إلى النيوزيلندي جوردي بيميش بفارق جزء من الثانية.

البقالي، الذي أنهى الهيمنة الكينية على السباق في أولمبياد طوكيو 2021، لم يتمالك دموعه بعد الاكتفاء بالفضية، ليضيفها إلى فضية لندن 2017 وبرونزية الدوحة 2019.

يافي تخسر اللقب لصالح كينيا

في سباق السيدات، واجهت البحرينية وينفريد موتيلي يافي خيبة مشابهة، بعدما فقدت لقبها العالمي في 3000 متر موانع لصالح الكينية فيث تشيروتيتش، التي حسمت السباق بانطلاقة قوية في الأمتار الأخيرة، ليقتصر نصيب يافي على الميدالية الفضية.

تألق عيد ناصر رغم الظروف

وبرزت البحرينية سلوى عيد ناصر بعودة قوية إلى المشهد، حيث اقتنصت برونزية سباق 400 متر، مضيفة إنجازاً جديداً إلى رصيدها المميز الذي يتضمن ذهبية الدوحة 2019، فضية لندن 2017، وفضية أولمبياد باريس 2024، لتؤكد أنها لا تزال واحدة من أبرز العداءات على مستوى العالم.

سجاتي مفاجأة الأمتار الأخيرة

في 800 متر، خطف الجزائري جمال سجاتي الأنظار باندفاع مذهل في الأمتار الأخيرة، مكنه من تحقيق زمن مميز بلغ 1:41 دقيقة، منحته المركز الثاني والميدالية الفضية. هذه هي ثالث ميدالية كبرى له بعد فضية يوجين 2022 وبرونزية أولمبياد باريس 2024، ليؤكد مكانته بين كبار عدائي المسافة المتوسطة.

سامبا يعيد قطر إلى التتويج

القطري عبد الرحمن سامبا أعاد اسمه إلى واجهة البطولات العالمية بعد ست سنوات من الغياب عن الميداليات، حيث توج ببرونزية 400 متر حواجز، ليكرر إنجازه في الدوحة 2019.

بينما حل مواطنه إسماعيل داوود ثامناً في السباق ذاته، ليبقى الحضور القطري قائماً رغم غياب البطل الأولمبي معتز برشم الذي اضطر للانسحاب بسبب الإصابة.

ذهبية عربية بنكهة برتغالية

ورغم الغياب العربي المباشر عن الميداليات الذهبية، خطف البرتغالي إسحاق ناضر، المغربي الأصل، ذهبية 1500 متر، ليؤكد أن الجذور العربية ما زالت حاضرة في الإنجازات العالمية.

حصيلة محبطة وأرقام تاريخية

بهذا، توقفت حصيلة العرب في مونديال طوكيو 2025 عند ثلاث فضيات وبرونزيتين، من دون ذهب، لتكرر خيبة نسخة بكين 2015. ورغم ذلك، ارتفع رصيد الميداليات العربية عبر تاريخ بطولات العالم إلى 88 ميدالية: 34 ذهبية، 27 فضية، و27 برونزية، يتصدرها المغرب بـ34 ميدالية، تليه البحرين بـ16، ثم الجزائر وقطر بـ12 لكل منهما.

