محافظ البنك المركزى الكندى: التجارة الحرة مع الولايات المتحدة "انتهت"

قال محافظ بنك كندا المركزي تيف ماكليم، إن اقتصاد بلاده يمر بمرحلة تحول هيكلي ستؤدي إلى مزيد من الشكوك والاضطراب في السنوات المقبلة.

وأكد ماكليم، في مقابلة مع جيرالد فيليون في برنامج "زون إيكونومي" على قناة "إي سي إي أر دي أي" ICI RDI، أن العامل الأهم هو التعريفات الأمريكية بالطبع، ولكنه ليس العامل الوحيد.

ورأى أن ظهور الذكاء الاصطناعي، والصراعات العالمية، وتغير المناخ، كلها ظواهر تهدد بزعزعة التوازن الدقيق الذي يسمح بالنمو الاقتصادي دون ارتفاعات حادة في الأسعار، كتلك التي شهدناها خلال الجائحة.

وحذر تيف ماكليم من أن كل هذا يؤدي إلى مزيد من صدمات العرض، وهي أمور لا يستطيع البنك المركزي التخفيف من حدتها، مضيفًا "هذا ليس في صالحنا".

لكنه أقر بأن الأشهر القليلة الماضية كانت أقل اضطرابًا مما كان متوقعًا.

وفي بداية العام، أدت تهديدات دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر الركود الاقتصادي، فضلاً عن مخاطر تصاعد الحواجز الجمركية التي كان من شأنها أن تعيد إشعال فتيل التضخم.

وهكذا يجد بنك كندا نفسه عالقاً بين ضغوط متضاربة على السياسة النقدية.

وكان تأثير التعريفات التي فرضتها الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف أقل من المتوقع، ويعود ذلك في معظمه إلى الإعفاء الممنوح للمنتجات المتوافقة مع اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وهذا ما سمح جزئياً للاقتصاد الكندي بالانتعاش في الربع الثالث وتجنب الركود.

وتعد التعريفات الأمريكية قاسية على بعض القطاعات، [...] ولكن بالنسبة لمعظم السلع الأخرى، لا تزال التجارة الحرة مع الولايات المتحدة قائمة، كما أشار تيف ماكليم.

ويقدر البنك المركزي أن المنتجات الكندية المُصدرة إلى الولايات المتحدة تخضع لمتوسط ​​تعريفة جمركية يبلغ 5.9%، مما يضع كندا من بين الدول الأقل تأثراً بالسياسات الحمائية الأمريكية.

ومع ذلك، يبقى محافظ بنك كندا حذراً.

ويهدد الاستعراض المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) بإلغاء الحماية الجمركية الممنوحة لنحو 90% من المنتجات الكندية المتجهة إلى الحدود الجنوبية. ويدرس كبير المفاوضين الأمريكيين بالفعل تفكيك الاتفاقية الثلاثية لصالح اتفاقيات فردية مع كندا والمكسيك.

وفي مقابلة صحفية، حذر رئيس الوزراء مارك كارني الكنديين من احتمال تعديل اتفاقية التجارة الحرة.

ورأى تيف ماكليم أنه لا ينبغي توقع اتفاقية تلغي الرسوم الجمركية الحالية، مؤكدًا أن عهد التجارة الحرة مع الولايات المتحدة قد ولى.

في هذا السياق، امتنع عن التلميح إلى قرارات بنك كندا المقبلة، مكتفيًا بالقول "سنتخذ القرارات خطوة بخطوة".

ويعتقد بعض المحللين أنه إذا استمر الاقتصاد الكندي على مساره الحالي، فقد يكون التغيير التالي في سعر الفائدة الرئيسي هو رفعه.

وتتوقع معظم المؤسسات المالية الكبرى، من جانبها، أن يلتزم بنك كندا الحياد لعدة أشهر أخرى.

وقال تيف ماكليم "نحن راضون عن سعر الفائدة الرئيسي لدينا، [...] ولكن إذا تغير الوضع، فنحن على أهبة الاستعداد للتحرك".

ويؤكد محافظ بنك كندا باستمرار أن شاغله الرئيسي هو ضمان استقرار الأسعار.

وأكد مجدداً في خطاب ألقاه أمام غرفة تجارة مونتريال الكبرى "من الضروري السيطرة على توقعات التضخم، لأنه إذا لم نفعل ذلك، فلن يسير أي شيء في الاقتصاد على النحو الأمثل".

وبعد أن تجاوز التضخم 8% في عام 2022، انخفض إلى ما يقارب هدفه البالغ 2%، حيث استقر لأكثر من عام.

ومع ذلك، بدأت أسعار سلة المواد الغذائية الأساسية بالارتفاع مجدداً في الأشهر الأخيرة. بين شهري أكتوبر ونوفمبر فقط، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المتاجر بنسبة 1.9%، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 4.7%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023.

ولتفسير هذه الظاهرة، أشار تيف ماكليم إلى عوامل عديدة ساهمت في ارتفاع التكاليف في جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، بما في ذلك ضعف المحاصيل في بعض أنحاء العالم، وتأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف النقل.

وأكد أنه من المتوقع انخفاض التضخم الغذائي في الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، يعتقد أن العديد من الكنديين سيظلون يعانون من ضغوط الزيادات الأخيرة في الأسعار إلى حين ارتفاع الإنتاجية في البلاد.

وعلى مدى عقود، كان معدل نمو الإنتاجية لكل ساعة عمل في كندا أبطأ منه في معظم الاقتصادات المتقدمة.. وأكد تيف ماكليم "لن نتمكن من حل مشكلة القدرة على تحمل التكاليف دون زيادة الإنتاجية".